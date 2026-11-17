росія експортувала найбільшу кількість нафти з кінця липня, на тлі посилення уражень нафтопереробних заводів країни, що змушує виробників перенаправляти нафту, призначену для цих заводів, на експорт. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

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За даними Bloomberg, обсяги російських поставок за кордон за чотири тижні до 15 листопада зросли до 3,9 млн барелів на добу. Це на 280 000 барелів на добу більше ніж за аналогічний період до 8 листопада.

За даними Bloomberg, станом на вівторок 13 російських нафтопереробних заводів зазнали ураження з початку листопада, включаючи удари по заводу "ТАИФ-НК" у Нижньокамську та Ільському НПЗ у Краснодарському краї. В результаті цієї кампанії Україна вивела з ладу понад 55% російських нафтопереробних потужностей, заявив Президент Володимир Зеленський у неділю у відеоролику, опублікованому у X.

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Збільшення експорту доповнює зростання поставок з Перської затоки, що спонукало деяких ринкових аналітиків прогнозувати повернення до глобального надлишку нафти, що потенційно може призвести до зниження цін.

Ураження нафтопереробних заводів, як зазначається, змушують москву перенаправляти нафту, яку вона не може переробити, до експортного потоку, збільшуючи продаж нафти за кордон. Затишшя в цих атаках зазвичай дозволяє проводити ремонтні роботи, підвищуючи переробку та повертаючи нафту на вітчизняні нафтопереробні заводи.

Окремо, угода президента США Дональда Трампа з москвою щодо імпорту російського дизельного палива в США зіткнулася з труднощами: не вдалося знайти покупців на жодну із партій, які тепер пропонуються бразильським дистриб'юторам палива.

За тиждень до 15 листопада близько 39 танкерів завантажили 30,27 млн ​​барелів російської нафти, як показують дані відстеження суден та галузеві звіти. Для порівняння, попереднього тижня було завантажено 23,6 млн барелів на 31 судно.

Постачання зросли на 950 000 барелів на день минулого тижня, досягнувши в середньому 4,32 млн барелів на день, що є найвищим показником з червня.

Поставки за тиждень, як вказано, можуть бути нестабільними, на них впливають погода, ремонтні роботи, санкції, військова активність та час відправлення.

Протягом тижня з Новоросійська було здійснено два постачання казахстанської нафти марки Kebco. З початку вересня москва перенаправляє всі постачання казахстанської нафти через чорноморський порт, вивільнюючи цим додаткові потужності для власних запасів в Усть-Лузі на Балтиці, яка вважається безпечнішою.

У середньому за чотири тижні валова вартість постачання нафти москвою знизилася до семитижневого мінімуму в 2,45 млрд доларів на тиждень за 28 днів до 15 листопада. Збільшення загального обсягу постачання було більш ніж компенсовано п'ятим поспіль падінням цін на ключову російську нафту марки Urals, вказує видання.

У тижневому вираженні вартість експорту підскочила приблизно до 2,29 млрд доларів, компенсувавши близько 40% падіння попереднього тижня. Зниження цін на нафту марок Urals та ESPO майже на 10 доларів за барель було більш ніж компенсовано збільшенням обсягів постачання, зазначає видання.

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