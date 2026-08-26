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Силы обороны поразили РЛС, учебный центр по дронам и склады оккупантов - Генштаб

Киев • УНН

 • 1180 просмотра

Силы обороны поразили объекты оккупантов в Крыму, Луганской и Донецкой областях. Среди целей - РЛС, база ремонта и склады.

Силы обороны поразили РЛС, учебный центр по дронам и склады оккупантов - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС "Каста", учебного центра БПЛА, ремонтной базы и складов оккупантов, пишет УНН.

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"25 августа и в ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов противника", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, "в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "Каста". В Луганске поражён учебный центр БПЛА противника".

"Кроме того, в Первомайском на ВОТ украинского Крыма поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов. Поражены склады противника: склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области; склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым); склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосёлке на Донетчине", — добавили в Генштабе.

Также, как сообщили в Генштабе, "в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражён ретранслятор БПЛА "Герань"/"Гербера"".

Степень нанесённого ущерба уточняется.

Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово26.08.26, 12:08 • 1828 просмотров

Юлия Шрамко

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