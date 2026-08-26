Силы обороны поразили РЛС, учебный центр по дронам и склады оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили объекты оккупантов в Крыму, Луганской и Донецкой областях. Среди целей - РЛС, база ремонта и склады.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение РЛС "Каста", учебного центра БПЛА, ремонтной базы и складов оккупантов, пишет УНН.
Подробности
"25 августа и в ночь на 26 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду объектов противника", — говорится в сообщении.
По данным Генштаба, "в Каче (ВОТ АР Крым) поражена радиолокационная станция "Каста". В Луганске поражён учебный центр БПЛА противника".
"Кроме того, в Первомайском на ВОТ украинского Крыма поражена ремонтно-восстановительная база оккупантов. Поражены склады противника: склад горюче-смазочных материалов в Причепиловке Луганской области; склады материально-технических средств в Свободном Донецкой области и Новоивановке (ВОТ АР Крым); склады боеприпасов в Старом Крыму и Великой Новосёлке на Донетчине", — добавили в Генштабе.
Также, как сообщили в Генштабе, "в Черноморском (ВОТ АР Крым) поражён ретранслятор БПЛА "Герань"/"Гербера"".
Степень нанесённого ущерба уточняется.
Генштаб подтвердил поражение крупного НПЗ "лукойла" в кстово26.08.26, 12:08 • 1828 просмотров