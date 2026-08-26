Сили оборони уразили РЛС, навчальний центр по дронах та склади окупантів - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили об’єкти окупантів у Криму, Луганській і Донецькій областях. Серед цілей - РЛС, база ремонту та склади.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС "Каста", навчального центру БпЛА, ремонтної бази та складів окупантів, пише УНН.
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"25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів противника", - ідеться у повідомленні.
За даними Генштабу, "у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста". У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника".
"Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів. Уражено склади противника: склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області; склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим); склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині", - додали у Генштабі.
Також, як повідомили у Генштабі, "у Чорноморському (ТОТ АР Крим), уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера"".
Ступінь завданих збитків уточнюється.
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