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Сили оборони уразили РЛС, навчальний центр по дронах та склади окупантів - Генштаб

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Сили оборони уразили об’єкти окупантів у Криму, Луганській і Донецькій областях. Серед цілей - РЛС, база ремонту та склади.

Сили оборони уразили РЛС, навчальний центр по дронах та склади окупантів - Генштаб
фото ілюстративне

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС "Каста", навчального центру БпЛА, ремонтної бази та складів окупантів, пише УНН.

Деталі

"25 серпня та в ніч на 26 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці об'єктів противника", - ідеться у повідомленні.

За даними Генштабу, "у Качі (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Каста". У Луганську уражено навчальний центр БпЛА противника".

"Крім того, у Первомайському на ТОТ українського Криму, уражено ремонтно-відновлювальну базу окупантів. Уражено склади противника: склад паливно-мастильних матеріалів у Причепилівці Луганської області; склади матеріально-технічних засобів у Свободному Донецької області та Новоіванівці (ТОТ АР Крим); склади боєприпасів у Старому Криму та Великій Новосілці на Донеччині", - додали у Генштабі.

Також, як повідомили у Генштабі, "у Чорноморському (ТОТ АР Крим), уражено ретранслятор БпЛА "Герань"/"Гербера"".

Ступінь завданих збитків уточнюється.

Генштаб підтвердив ураження великого НПЗ "лукойлу" у кстово26.08.26, 12:08 • 1036 переглядiв

Юлія Шрамко

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