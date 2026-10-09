В России атаковали завод, который производит компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55 в Тверской области
Киев • УНН
В Тверской области атаковали Редкинский завод, производящий компоненты топлива для ракет Х-101 и Х-55. Масштабы повреждений уточняются.
В ночь на 9 октября в Тверской области России под атакой оказался Редькинский опытный завод, который производит специальную химическую продукцию для российской ракетной и авиационной промышленности. Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+, пишет УНН.
Детали
По информации мониторингового канала, предприятие расположено в поселке Редкино и является частью производственной цепочки российского военно-промышленного комплекса.
В частности, завод производит компоненты специального топлива «Децилин-М», которое используют в крылатых ракетах Х-55 и Х-101. Также предприятие изготавливает присадки к дизельному топливу и авиационному керосину.
Завод уже атаковали ранее
По сообщениям мониторинговых каналов, предыдущая атака на Редькинский опытный завод произошла в феврале 2026 года.
Кроме того, этой ночью взрывы раздавались в российском Белгороде. Также сообщалось о нескольких пожарах во временно оккупированном Луганске, где частично исчезло электроснабжение.
В настоящее время масштабы возможных повреждений Редькинского завода и последствия ночных взрывов уточняются. Независимого подтверждения результатов атаки пока нет.
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