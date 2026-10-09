У росії атакували завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-101 та Х-55 в тверській області

У ніч проти 9 жовтня в тверській області росії під атакою опинився Рєдкінський дослідний завод, який виготовляє спеціальну хімічну продукцію для російської ракетної та авіаційної промисловості. Про це повідомляє Телеграм-канал Exilenova+, пише УНН.

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За інформацією моніторингового каналу, підприємство розташоване в селищі рєдкіно та є частиною виробничого ланцюга російського військово-промислового комплексу.

Зокрема, завод виробляє компоненти спеціального палива "Децилін-М", яке використовують у крилатих ракетах Х-55 та Х-101. Також підприємство виготовляє присадки до дизельного пального й авіаційного гасу.

Завод уже атакували раніше

За повідомленнями моніторингових каналів, попередня атака на рєдкінський дослідний завод відбулася в лютому 2026 року.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали в російському бєлгороді. Повідомлялося також про кілька пожеж у тимчасово окупованому Луганську, де частково зникло електропостачання.

Наразі масштаби можливих пошкоджень Рєдкінського заводу та наслідки нічних вибухів уточнюються. Незалежного підтвердження результатів атаки поки немає.

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