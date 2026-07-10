"Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие": Зеленский подвел итоги за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги поражений за неделю в 12 российских регионах, отметив, что теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие, и приведя в качестве примера поражение НПЗ в Омске в Сибири на расстоянии почти 2,5 тысячи км, пишет УНН.

Детали

"За эту неделю наши воины достигли важных результатов в применении дальнобойных санкций по российским объектам, которые работают на эту войну", - указал Президент в соцсетях.

Украинские дроны долетели до Сибири и поразили НПЗ в Омске – почти 2,5 тысячи километров от Украины. Теперь нет ни одного российского НПЗ, до которого не добралось бы украинское оружие. Также наши ответы на российские удары были по нефтяным объектам в Саратовском, Ростовском, Тверском, Ставропольском, Краснодарском регионах, Татарстане и Башкортостане. Был поражен аэродром в Воронежском регионе, стратегическое предприятие в Твери. Были и применения дронов по объектам в Московском, Ленинградском и Брянском регионах - перечислил Зеленский.

Глава государства подчеркнул: "Наш план дальнобойных санкций против России выполняется четко. Благодарю все задействованные подразделения за меткость!".

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что россия потеряла территориальное преимущество - глубокий тыл. Это заявление Глава государства сделал после того, как украинские дроны поразили нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Речь идет об Омском нефтеперерабатывающем заводе, расположенном на расстоянии около 2500 км по прямой от украинской границы.

Главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман рассказал, что во время атаки на Омский НПЗ была применена новая модификация украинского дальнобойного беспилотника FP-1. Этот НПЗ стал самым удаленным объектом в глубине рф, который был поражен дронами, запущенными с Украины.

На данный момент на территории рф уже не осталось ни одного крупного НПЗ, который бы не понес поражения от украинских ударных БпЛА.