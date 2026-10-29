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Очередная неспокойная ночь в России: где раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу

Киев • УНН

 • 5752 просмотра

Ночью беспилотники атаковали регионы России, Луганск и Бердянск. В Москве заявили о 613 дронах и работе ПВО.

Очередная неспокойная ночь в России: где раздавались взрывы и объявляли воздушную тревогу

В ночь на 29 октября ряд регионов России атаковали беспилотники. О взрывах сообщали в Москве, Башкортостане и других областях РФ. Также неспокойно было во временно оккупированных Луганске и Бердянске. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

Во временно оккупированном Луганске в течение ночи раздавались взрывы, после которых в разных районах города возникли пожары. По сообщениям местных жителей, повторно атакована инфраструктура оператора связи "Лугаком". В городе наблюдались перебои с интернетом.

В российском Стерлитамаке, расположенном в Башкортостане, беспилотники могли атаковать промышленную зону. Местные жители сообщали о мощных взрывах и столбах дыма. По предварительной информации, под ударом могла оказаться Башкирская содовая компания, однако конкретный объект поражения пока не установлен.

атака на Москву и сообщения о пожаре на военном аэродроме

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с вечера 28 октября до утра 29 октября в направлении Московского региона якобы направлялись 613 беспилотников. Российские власти утверждают, что 231 из них сбили на подлете к столице.

В течение ночи сообщали о взрывах и работе противовоздушной обороны. Аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский временно ограничивали полеты. По данным российских СМИ, два самолета из Турции были вынуждены вернуться.

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В Волгоградской области OSINT-мониторинг сообщил о возможной тепловой аномалии на территории военного аэродрома Мариновка. Она может свидетельствовать о пожаре, однако независимого подтверждения этой информации пока нет.

Кроме того, взрывы фиксировали во временно оккупированном Бердянске. Возможные последствия атаки уточняются.

О работе ПВО также сообщали в Тульской, Воронежской и Пензенской областях. В частности, губернатор Тульской области заявил о якобы уничтожении 42 беспилотников.

Воздушную опасность объявляли еще более чем в 20 регионах России, среди которых Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Ростовская, Самарская, Рязанская, Курская и другие области.

Масштабы повреждений и последствия ночных атак в настоящее время уточняются. Независимого подтверждения всех заявлений российских властей нет.

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Степан Гафтко

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