Зеленский впервые допустил обсуждение гарантий безопасности для России после завершения войны — FT
Киев • УНН
Зеленский заявил, что требования России относительно гарантий безопасности можно обсудить после завершения войны и обеспечения защиты Украины. Переговоры могут пройти в Абу-Даби.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные страны могут обсуждать требования Москвы относительно гарантий безопасности, однако лишь после прекращения войны и обеспечения надежной защиты Украины. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.
Детали
По словам президента, первоочередной задачей остается прекращение боевых действий, после чего можно будет переходить к более широким вопросам европейской безопасности.
Сначала нам нужно решить вопрос этой войны, и лишь затем искать ответы на вопросы, которые Россия поднимает, исходя из собственных взглядов и ожиданий в сфере безопасности
Новый раунд переговоров может состояться в Абу-Даби
Президент сообщил, что переговоры представителей Украины, США и России могут состояться в начале ноября в столице Объединенных Арабских Эмиратов.
Среди возможных тем встречи – меры по деэскалации, энергетическое и морское перемирие, а также гарантии безопасности для Украины
В то же время Зеленский подчеркнул, что российское видение собственной безопасности выходит далеко за рамки двусторонних договоренностей.
На мой взгляд, гарантии безопасности для России – в том виде, как их понимает сама Россия, – означают изменение системы безопасности в Европе и мире
Как напоминает Financial Times, ранее Украина и ее западные партнеры отвергали требования Москвы относительно гарантий со стороны НАТО и масштабного пересмотра европейской архитектуры безопасности. Такие предложения рассматривались как попытка восстановить российскую сферу влияния и ограничить суверенитет соседних государств.
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