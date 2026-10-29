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Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для росії після завершення війни – FT

Київ • УНН

 • 10541 перегляди

Зеленський заявив, що вимоги росії щодо гарантій безпеки можна обговорити після завершення війни та захисту України. Переговори можуть пройти в Абу-Дабі.

Зеленський вперше допустив обговорення гарантій безпеки для росії після завершення війни – FT

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні країни можуть обговорювати вимоги москви щодо гарантій безпеки, однак лише після припинення війни та забезпечення надійного захисту України. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.

Деталі

За словами президента, першочерговим завданням залишається завершення бойових дій, після чого можна буде переходити до ширших питань європейської безпеки.

Спочатку нам потрібно вирішити питання цієї війни, і лише потім шукати відповіді на питання, які росія порушує, виходячи з власних поглядів та очікувань у сфері безпеки

– заявив Зеленський журналістам.

Новий раунд переговорів може відбутися в Абу-Дабі

Президент повідомив, що переговори представників України, США та росії можуть відбутися на початку листопада в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів.

Серед можливих тем зустрічі – заходи з деескалації, енергетичне та морське перемир'я, а також гарантії безпеки для України

Водночас Зеленський наголосив, що російське бачення власної безпеки виходить далеко за межі двосторонніх домовленостей.

На мій погляд, гарантії безпеки для росії – у тому вигляді, як їх розуміє сама росія, – означають зміну системи безпеки в Європі та світі

– зазначив президент.

Як нагадує Financial Times, раніше Україна та її західні партнери відкидали вимоги москви щодо гарантій з боку НАТО та масштабного перегляду європейської архітектури безпеки. Такі пропозиції розглядали як спробу відновити російську сферу впливу та обмежити суверенітет сусідніх держав.

Зустріч США, Китаю та рф: Зеленський побоюється "Ялти 2.0" - ЗМІ28.10.26, 19:02 • 5346 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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