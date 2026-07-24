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Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ

Киев • УНН

 • 5908 просмотра

В ночь на 23 июля нанесен удар по стоянке автоцистерн в Луганске. Техника не смогла выехать для обеспечения российской бригады на Донецком направлении.

Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ
Фото иллюстративное

Силы обороны Украины в ночь на 23 июля нанесли удар по стоянке военных автоцистерн во временно оккупированном Луганске. В результате атаки техника, которая должна была обеспечивать российские подразделения на Донецком направлении, не смогла отправиться к месту назначения. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

По данным движения, информацию о последствиях удара передал агент "АТЕШ" из состава вооруженных сил РФ.

Как отмечают в "АТЕШ", в момент удара в Ленинском районе Луганска находились 5 военных автоцистерн. Они ожидали отправки для обеспечения 15-й отдельной мотострелковой бригады РФ, которая действует на Донецком направлении.

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В движении заявили, что в результате удара автоцистерны не смогли отправиться к месту назначения, из-за чего российское подразделение осталось без необходимого обеспечения.

В "АТЕШ" также сообщили, что их агентурная сеть продолжает фиксировать перемещения, скопления и места стоянки российской военной техники, даже несмотря на попытки оккупантов скрыть её от разведки.

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Степан Гафтко

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