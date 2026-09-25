В оккупированном Луганске вспыхнул ТЦ, который был хабом войск рф — OSINT-каналы

Во временно оккупированном Луганске горит ТЦ "Стройцентр", бывший "Эпицентр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы.

Детали

Указывается, что здание торгового центра использовалось как логистический хаб российских войск.

На видео с места событий слышны звуки стрельбы из стрелкового оружия и работа дронов, после чего раздается взрыв.

Напомним

В августе Силы обороны Украины полностью уничтожили нефтебазу в оккупированном Луганске, которую использовали российские войска.

Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ