В оккупированном Луганске вспыхнул ТЦ, который был хабом войск рф — OSINT-каналы
Киев • УНН
В Луганске горит бывший «Эпицентр», который российские войска использовали как логистический хаб. Перед взрывом слышали стрельбу и дроны.
Во временно оккупированном Луганске горит ТЦ "Стройцентр", бывший "Эпицентр". Об этом сообщает УНН со ссылкой на OSINT-каналы.
Детали
Указывается, что здание торгового центра использовалось как логистический хаб российских войск.
На видео с места событий слышны звуки стрельбы из стрелкового оружия и работа дронов, после чего раздается взрыв.
Напомним
В августе Силы обороны Украины полностью уничтожили нефтебазу в оккупированном Луганске, которую использовали российские войска.
Силы обороны Украины поразили стоянку военных автоцистерн оккупантов в Луганске – АТЕШ24.07.26, 07:44 • 34867 просмотров