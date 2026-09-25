В окупованому Луганську спалахнув ТЦ, який був хабом військ рф - OSINT-канали
Київ • УНН
У Луганську палає колишній "Епіцентр", який російські війська використовували як логістичний хаб. Перед вибухом чули стрілянину й дрони.
В тимчасово окупованому Луганську палає ТЦ "Стройцентр", колишній "Епіцентр". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали.
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Вказується, що будівля торговельного центру використовувалася як логістичний хаб російських військ.
На відео з місця подій чутно звуки стрілецької зброї та роботу дронів, після чого лунає вибух.
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