В окупованому Луганську спалахнув ТЦ, який був хабом військ рф - OSINT-канали

В тимчасово окупованому Луганську палає ТЦ "Стройцентр", колишній "Епіцентр". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали.

Деталі

Вказується, що будівля торговельного центру використовувалася як логістичний хаб російських військ.

На відео з місця подій чутно звуки стрілецької зброї та роботу дронів, після чого лунає вибух.

Нагадаємо

У серпні Сили оборони України повністю знищили нафтобазу в окупованому Луганську, яку використовували російські війська.

Сили оборони України уразили стоянку військових автоцистерн окупантів у Луганську – АТЕШ