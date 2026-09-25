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В окупованому Луганську спалахнув ТЦ, який був хабом військ рф - OSINT-канали

Київ • УНН

 • 608 перегляди

У Луганську палає колишній "Епіцентр", який російські війська використовували як логістичний хаб. Перед вибухом чули стрілянину й дрони.

В окупованому Луганську спалахнув ТЦ, який був хабом військ рф - OSINT-канали

В тимчасово окупованому Луганську палає ТЦ "Стройцентр", колишній "Епіцентр". Про це повідомляє УНН із посиланням на OSINT-канали.

Деталі

Вказується, що будівля торговельного центру використовувалася як логістичний хаб російських військ.

На відео з місця подій чутно звуки стрілецької зброї та роботу дронів, після чого лунає вибух.

Нагадаємо

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Сили оборони України уразили стоянку військових автоцистерн окупантів у Луганську – АТЕШ24.07.26, 07:44 • 34867 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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