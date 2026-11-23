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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций против так называемых депутатов местных советов и субъектов, привлечённых к пропаганде и обеспечению российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашей страны, передаёт УНН со ссылкой на ОП.

Президент Владимир Зеленский подписал указы, которыми ввёл в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкций против так называемых депутатов местных советов, компаний и лиц, привлечённых к пропаганде и материальному обеспечению российских захватчиков на временно оккупированных территориях нашей страны, а также о продлении срока действия санкций, срок действия которых истекал - говорится в сообщении.

В санкционный пакет в отношении тех, кто действует в интересах России на временно оккупированных территориях Украины, вошли 27 физических и 11 юридических лиц. Среди них так называемые депутаты незаконно созданных оккупантами Керченского и Алуштинского городских советов Крыма, которые служат России на ВОТ. Также – руководители общественных организаций, государственные служащие и органы, содействующие оккупации и принудительной интеграции ВОТ.

Санкции применили и к губернатору Тульской области Дмитрию Миляеву и помощнику министра по чрезвычайным ситуациям России Юрию Мезинову. Они передают российским оккупантам технику, дроны и средства связи.

Под санкции попали незаконно созданные Донецкое, Запорожское, Луганское, Херсонское и Крымское управления Ростехнадзора. Эти псевдогосударственные органы насаждают российское законодательство на временно оккупированных территориях, в частности содействуют оккупации Запорожской АЭС.

В санкционный список также вошла общероссийская спортивная общественная организация "Федерация практической стрельбы России". Эта структура открыто поддерживает российских оккупантов, участвовавших в боевых действиях на территории Украины. Представители этой федерации, в частности, обучают "добровольцев" на временно оккупированных территориях Украины тактике стрелкового боя.

Кроме того, санкции применили к лицам и учреждениям, которые ведут хозяйственную деятельность на временно оккупированных территориях, распространяют российскую пропаганду и публично оправдывают вооружённую агрессию России.

Другой санкционный пакет касается продления действующих ограничений и введения новых в отношении субъектов, работающих на временно оккупированных территориях. В частности, речь идёт о тех, кто причастен к похищению украинской сельскохозяйственной продукции, а также об украинских компаниях, входящих в медиахолдинг, связанный с распространением российской пропаганды.

В частности, продлили санкции против ООО "Медиахолдинг Новости", ООО "Тайм Медиа" и ООО "Телепространство", которые распространяют российскую пропаганду. Эти предприятия производят недостоверную информацию и входят в украинский медиахолдинг "Новости".

Напомним

Украина применила санкции против компаний и лиц, причастных к созданию РФ собственной спутниковой системы "Рассвет" для её использования в войне, а также судов теневого флота.