Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеведущий Владимир Тыртычный

На фронте погиб военнослужащий и телевизионщик Владимир Тыртычный, который считался пропавшим без вести более двух лет. Об этом сообщила медиагруппа Starlight Media, передает УНН.

Тыртычный работал в медиахолдинге с 2016 года. Он начинал ассистентом режиссера на проекте "Сюрприз", впоследствии работал редактором-режиссером монтажа, а затем стал специалистом по подготовке программ к эфиру.

Мужчина был призван на военную службу в июле 2024 года, а с 14 ноября считался пропавшим без вести. Впоследствии поступило подтверждение, что Владимир погиб в этот день.

Многие из нас годами работали рядом с Владимиром и помнят его добрым, открытым, искренним и светлым - человеком, с которым уже после нескольких слов разговора возникало ощущение давнего знакомства. Он сменил тяжелый труд шахтера на профессию режиссера монтажа и быстро стал своим в мире телевидения. Часто вспоминал семью и детство в Луганске. Мечтал построить дом и имел много планов на будущее