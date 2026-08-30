Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеведущий Владимир Тыртычный

$44.5451.86
ukenru
Эксклюзив
08:01 • 1150 просмотра
Начало сентября может быть напряжённым: астролог назвала ключевые даты для Украины
07:01 • 7944 просмотра
Украинские военные с помощью дронов FP-1 атаковали аэродромы и НПЗ в России
04:44 • 17902 просмотра
Глава ЦРУ предложил встречу Трампа, Зеленского и Путина для прекращения войны — Axios
03:46 • 18801 просмотра
"Если Украина проиграет — проиграем и мы": президент Финляндии подчеркнул важность поддержки Киева
02:16 • 18267 просмотра
Путин сравнил войну против Украины с косатками, нападающими на белых медведей
30 августа, 00:14 • 16942 просмотра
В Киеве после ночной атаки пострадали как минимум 3 человека, зафиксированы попадания в нескольких районахPhoto
29 августа, 23:16 • 17220 просмотра
Бельгия вновь отказалась поддержать использование замороженных активов рф для помощи Украине
29 августа, 22:35 • 15218 просмотра
ВМС Турции и силы Сомали освободили захваченное пиратами судно, 14 нападавших ликвидированы
29 августа, 20:56 • 17718 просмотра
Киев 29 августа провёл под воздушными тревогами почти половину суток
29 августа, 20:30 • 16668 просмотра
В Одессе мужчина застрелил родителей, ранил брата, а затем покончил с собой — полиция
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
2м/с
72%
750мм
Популярные новости
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 20224 просмотра
Риск прорыва озера у границы Китая и Непала снизился после масштабного наводненияPhoto30 августа, 00:55 • 5822 просмотра
В Ленинградской области РФ атакован один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов — мониторыPhoto30 августа, 01:16 • 10059 просмотра
США могут получить контроль над частью нефтяных запасов Венесуэлы на 100 лет — The Telegraph30 августа, 01:35 • 16428 просмотра
Колумбия прекратила переговоры с повстанческими группировками и свернула мирный процесс Петро03:33 • 4288 просмотра
публикации
Куда поехать в Украине осенью: турагент назвала самые интересные направления
Эксклюзив
28 августа, 14:45 • 84728 просмотра
НПЗ останавливаются, флот заблокирован, экспорт сокращается: как украинские deepstrike истощают РоссиюPhoto28 августа, 12:59 • 83359 просмотра
МОН советует университетам проводить занятия по субботам: в ведомстве объяснили, обязательно ли это28 августа, 12:21 • 71761 просмотра
"Тарифные ножницы": некоторые пакеты Программы медицинских гарантий недофинансированы как минимум на треть28 августа, 09:56 • 70399 просмотра
При Минфине создадут рабочую группу по налогообложению лизинга в пользу нерезидентов
Эксклюзив
28 августа, 09:34 • 68652 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Масуд Пезешкиан
Денис Штилерман
Александр Стабб
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Китай
Донецк
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт пожертвовала $50 тысяч матери троих детей, которая пострадала, спасая человека после ДТПPhoto30 августа, 00:05 • 20310 просмотра
Том Харди начал рэп-карьеру и выпустил дебютный альбом под псевдонимом Фрэнки Пулитцер29 августа, 22:05 • 22615 просмотра
Кэти Перри рассказала, что запретила 6-летней дочери повторять трюк из её известной песни29 августа, 00:05 • 41667 просмотра
Селин Дион впервые за два года появилась на публике в преддверии возвращения на сценуPhoto28 августа, 22:05 • 41185 просмотра
В списке фаворитов на роль Джеймса Бонда появилось новое имяPhoto28 августа, 06:30 • 94225 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Шахед-136
Бильд
SpaceX Starship
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеведущий Владимир Тыртычный

Киев • УНН

 • 2690 просмотра

Владимир Тыртычный погиб на фронте 14 ноября 2024 года. Военнослужащий и телеведущий более двух лет считался пропавшим без вести.

Более двух лет считался пропавшим без вести: на фронте погиб телеведущий Владимир Тыртычный

На фронте погиб военнослужащий и телевизионщик Владимир Тыртычный, который считался пропавшим без вести более двух лет. Об этом сообщила медиагруппа Starlight Media, передает УНН.

Подробности

Тыртычный работал в медиахолдинге с 2016 года. Он начинал ассистентом режиссера на проекте "Сюрприз", впоследствии работал редактором-режиссером монтажа, а затем стал специалистом по подготовке программ к эфиру.

Мужчина был призван на военную службу в июле 2024 года, а с 14 ноября считался пропавшим без вести. Впоследствии поступило подтверждение, что Владимир погиб в этот день.

Многие из нас годами работали рядом с Владимиром и помнят его добрым, открытым, искренним и светлым - человеком, с которым уже после нескольких слов разговора возникало ощущение давнего знакомства. Он сменил тяжелый труд шахтера на профессию режиссера монтажа и быстро стал своим в мире телевидения. Часто вспоминал семью и детство в Луганске. Мечтал построить дом и имел много планов на будущее

- говорится в сообщении Starlight Media.

Дата и место похорон будут известны позже.

Напомним

В субботу, 29 августа, в результате ДТП в Житомирской области погибли главный редактор издания "Фокус" Мария Скибинская и ее мать.

Евгений Устименко

Война в УкраинеМультимедиа
Режиссер
Дорожно-транспортное происшествие
Война в Украине
Житомирская область
Луганск