Еще один день с графиками: завтра в большинстве регионов Украины будут отключать свет
Киев • УНН
24 декабря во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина — последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Большинство регионов Украины завтра будет жить по графикам отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.
Завтра, 24 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
