Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри, передає УНН.

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Президент подякував сьогодні парламентарям за результативні голосування.

Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон - зазначив Зеленський.

Нагадаємо

Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.

Відповідно до пояснювальної записки, закон передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 1901 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.

Також, Кримінальний кодекс України доповнюється новими статтями: