Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри
Київ • УНН
Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Документ посилює покарання за електронно-комунікаційне шахрайство.
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри, передає УНН.
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Президент подякував сьогодні парламентарям за результативні голосування.
Позитив є. Важливо, що підтримали кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри. Відповідальність має бути жорсткою. Я підписав щойно цей закон
Нагадаємо
Верховна Рада України підтримала посилення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство та діяльність шахрайських кол-центрів. Відповідний закон №10190 було ухвалено в цілому 16 вересня.
Відповідно до пояснювальної записки, закон передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 1901 "Електронно-комунікаційне шахрайство", яка передбачає відповідальність за Електронно-комунікаційне шахрайство, тобто протиправне збирання, зберігання, обробка та використання персональних даних, інформації, яка містить банківську таємницю, у тому числі індивідуальну облікову інформацію, реквізити платіжного інструменту, платіжної картки, код авторизації, з метою заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою з використанням електронної комунікації та/або технічних засобів електронних комунікацій.
Також, Кримінальний кодекс України доповнюється новими статтями:
- ст. 2554 («Створення, керівництво електронно-комунікаційною шахрайською організацією, а також участь у ній»);
- ст. 2555 «Залучення до участі у електроннокомунікаційній шахрайській організації» із встановленням нової відповідальності за дії таких шахрайських організацій та участь у них.