Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры
Киев • УНН
Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры. Документ ужесточает наказание за электронно-коммуникационное мошенничество.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры, передает УНН.
Детали
Президент поблагодарил сегодня парламентариев за результативные голосования.
Позитив есть. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические кол-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я только что подписал этот закон
Напомним
Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.
Согласно пояснительной записке, закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 1901 "Электронно-коммуникационное мошенничество", которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправные сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.
Также Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями:
- ст. 2554 («Создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней»);
- ст. 2555 «Вовлечение в участие в электронно-коммуникационной мошеннической организации» с установлением новой ответственности за действия таких мошеннических организаций и участие в них.