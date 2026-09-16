Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за мошеннические кол-центры, передает УНН.

Детали

Президент поблагодарил сегодня парламентариев за результативные голосования.

Позитив есть. Важно, что поддержали уголовную ответственность за мошеннические кол-центры. Ответственность должна быть жесткой. Я только что подписал этот закон - отметил Зеленский.

Напомним

Верховная Рада Украины поддержала усиление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество и деятельность мошеннических кол-центров. Соответствующий закон №10190 был принят в целом 16 сентября.

Согласно пояснительной записке, закон предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины путем дополнения новой статьей 1901 "Электронно-коммуникационное мошенничество", которая предусматривает ответственность за электронно-коммуникационное мошенничество, то есть противоправные сбор, хранение, обработку и использование персональных данных, информации, содержащей банковскую тайну, в том числе индивидуальную учетную информацию, реквизиты платежного инструмента, платежной карты, код авторизации, с целью завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием с использованием электронной коммуникации и/или технических средств электронных коммуникаций.

Также Уголовный кодекс Украины дополняется новыми статьями: