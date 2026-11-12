В войне против Украины погибли более 11 тысяч иностранцев из 100 стран — Bloomberg

Более 11 тысяч иностранцев из почти 100 стран погибли на войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные данные Росстата, информирует УНН.

Отмечается, что это данные за период с начала полномасштабного вторжения до конца августа 2026 года. Они были получены белорусской группой "Cyber Partisans" и украинской хакерской группой "Silent Crow".

В это количество входят 11 335 иностранцев: люди, которые родились за пределами России или имели иностранное гражданство. Смерти ... прямо связаны с войной — либо благодаря соответствующим кодам, либо благодаря упоминанию в тексте таких терминов, как "военная операция", "обстрел" или "дроны"