В войне против Украины погибли более 11 тысяч иностранцев из 100 стран — Bloomberg
Киев • УНН
По данным Росстата, с начала вторжения по август 2026 года погибли 11 335 иностранцев. Смерти напрямую связаны с войной — либо благодаря соответствующим кодам, либо благодаря упоминанию в тексте таких терминов, как "военная операция", "обстрел" или "дроны".
Более 11 тысяч иностранцев из почти 100 стран погибли на войне против Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на конфиденциальные данные Росстата, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что это данные за период с начала полномасштабного вторжения до конца августа 2026 года. Они были получены белорусской группой "Cyber Partisans" и украинской хакерской группой "Silent Crow".
В это количество входят 11 335 иностранцев: люди, которые родились за пределами России или имели иностранное гражданство. Смерти ... прямо связаны с войной — либо благодаря соответствующим кодам, либо благодаря упоминанию в тексте таких терминов, как "военная операция", "обстрел" или "дроны"
Напомним
Украинские военные взяли в плен первого гражданина Индонезии, завербованного в российскую армию. 49-летнего мужчину с острова Ява отправили в Запорожскую область для участия в штурме, однако после атаки беспилотников он оказался на территории, контролируемой Украиной.
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