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росія вербує іноземців на війну через Meta, Google та Facebook - ЦПД

Київ • УНН

 • 2398 перегляди

російські рекрутери заманюють іноземців на війну через західні платформи, пропонуючи роботу й виплати до $15 тисяч. Meta та Google блокують кампанії, але росія продовжує створювати нові акаунти.

росія вербує іноземців на війну через Meta, Google та Facebook - ЦПД

російські рекрутери масово використовують платформи Meta, Google та інші західні цифрові ресурси для пошуку й заманювання іноземців на війну проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що у таких оголошеннях пропонують нібито цивільну роботу: будівництво, охорону, допомогу в отриманні віз чи навіть участь у кастингах на ролі у фільмах.

В інших оголошеннях не приховують, що йдеться про військову службу: публікують згенеровані штучним інтелектом зображення темношкірих чоловіків у російській військовій формі та обіцяють щедрі виплати - до $15 тис. за підписання контракту та $3 тис. щомісяця

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що, хоча технологічні компанії, зокрема Meta та Google, вже заблокували сотні рекламних кампаній і сайтів вербувальників, росія продовжує постійно створювати нові акаунти.

"Ця загроза потребує особливої уваги та координації зусиль міжнародної спільноти, щоб перекрити кремлю шляхи для вербування іноземців на війну", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

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Вадим Хлюдзинський

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