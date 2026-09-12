На острові в Індонезії знайшли найдавніші докази регулярного вживання психоактивної речовини

Мисливці-збирачі на індонезійському острові Сулавесі могли регулярно вживати горіхи бетеля ще 25 000 років тому. Про це свідчить дослідження вчених з Університету Гріффіта, повідомляє Live Science, пише УНН.

Деталі

Дослідники вивчили сильно пошкоджені зуби 2 людей, які жили на Сулавесі в різні періоди. Один чоловік помер приблизно 25 000–16 000 років тому, інша людина – близько 7 600-6 300 років тому. Обом на момент смерті було приблизно 40-50 років.

У Польщі знайшли могилу віком майже 5000 років із 2 людськими головами та намистом із 42 зубів

На зубах виявили характерні борозенки, а аналіз зразків підтвердив наявність слідів горіхів бетеля. Насіння пальми Areca catechu містить ареколін – нейроактивну речовину, яка впливає на нервову систему.

Могли використовувати як знеболювальне

За словами одного з авторів дослідження Адама Брумма, стародавні люди могли смоктати цілі горіхи бетеля, щоб викликати оніміння рота та послабити зубний біль. Водночас така практика, ймовірно, лише погіршувала стан зубів.

На одному із зубів борозенка виявилася настільки глибокою, що відкрилася внутрішня порожнина з пульпою.

Це мало бути неймовірно боляче – зазначив Брумм.

Приблизно 4 000 років тому жителі Сулавесі вже змішували горіхи бетеля з гашеним вапном, отримуючи стимулятор. Подібна практика досі зберігається в частинах Південної Азії та Океанії.

Тепер здається ймовірним, що жування бетеля в тому вигляді, в якому ми його знаємо, розвинулося з набагато простішої та давнішої практики – смоктання цілого горіха – підсумував Брумм.

Результати дослідження опубліковані в науковому журналі Science Advances.

У печерах Іспанії знайшли сліди канібалізму, який практикували тисячі років: з черепів робили чаші