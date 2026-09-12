На острове в Индонезии нашли древнейшие доказательства регулярного употребления психоактивного вещества

Охотники-собиратели на индонезийском острове Сулавеси могли регулярно употреблять орехи бетеля ещё 25 000 лет назад. Об этом свидетельствует исследование учёных из Университета Гриффита, сообщает Live Science, пишет УНН.

Детали

Исследователи изучили сильно повреждённые зубы 2 людей, живших на Сулавеси в разные периоды. Один мужчина умер примерно 25 000–16 000 лет назад, другой человек — около 7 600–6 300 лет назад. На момент смерти обоим было примерно 40–50 лет.

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На зубах обнаружили характерные бороздки, а анализ образцов подтвердил наличие следов орехов бетеля. Семена пальмы Areca catechu содержат ареколин — нейроактивное вещество, влияющее на нервную систему.

Могли использовать как обезболивающее

По словам одного из авторов исследования Адама Брумма, древние люди могли сосать целые орехи бетеля, чтобы вызвать онемение рта и уменьшить зубную боль. В то же время такая практика, вероятно, лишь ухудшала состояние зубов.

На одном из зубов бороздка оказалась настолько глубокой, что открылась внутренняя полость с пульпой.

Это должно было быть невероятно больно — отметил Брумм.

Примерно 4 000 лет назад жители Сулавеси уже смешивали орехи бетеля с гашёной известью, получая стимулятор. Подобная практика до сих пор сохраняется в некоторых частях Южной Азии и Океании.

Теперь кажется вероятным, что жевание бетеля в том виде, в котором мы его знаем, развилось из гораздо более простой и древней практики — сосания целого ореха — подытожил Брумм.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Advances.

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