HBO Max анонсировал сериал о Гарри Поттере
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Интернет-сервис HBO Max опубликовал тизер нового сериала о Гарри Поттере. Это произошло на пресс-конференции Warner Bros, передает УНН со ссылкой на Deadline.
Детали
Исполнительным продюсером проекта станет автор истории о Гарри Поттере, писательница, Джоан Роулинг. В главных ролях будут сниматься актеры, которые не участвовали в кинофраншизе.
В целом сериал продлится 10 лет. Его команда обещает детальную экранизацию всех семи книг о Поттере.
"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому", - сказал Кейси Блойс, главный исполнительный директор HBO & Max Content.
Напомним
Ранее отмечалось, что Warner Bros. планирует объявить новую стратегию потокового вещания. Ключевым элементом этой стратегии будет создание нового контента, особенно фильмов и сериалов, основанных на историях и персонажах, которые уже известны зрителям.