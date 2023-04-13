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HBO Max анонсировал сериал о Гарри Поттере

HBO Max анонсировал сериал о Гарри Поттере

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 апреля. УНН. Интернет-сервис HBO Max опубликовал тизер нового сериала о Гарри Поттере. Это произошло на пресс-конференции Warner Bros, передает УНН со ссылкой на Deadline.

Детали

Исполнительным продюсером проекта станет автор истории о Гарри Поттере, писательница, Джоан Роулинг. В главных ролях будут сниматься актеры, которые не участвовали в кинофраншизе.

В целом сериал продлится 10 лет. Его команда обещает детальную экранизацию всех семи книг о Поттере.

"Мы рады предоставить зрителям возможность открыть для себя Хогвартс совершенно по-новому", - сказал Кейси Блойс, главный исполнительный директор HBO & Max Content.

Напомним

Ранее отмечалось, что Warner Bros. планирует объявить новую стратегию потокового вещания. Ключевым элементом этой стратегии будет создание нового контента, особенно фильмов и сериалов, основанных на историях и персонажах, которые уже известны зрителям.

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