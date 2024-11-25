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Роулинг «имеет право выражать личные взгляды»: HBO защищает автора романов о Гарри Поттере

Киев  •  УНН

 • 14428 просмотра

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HBO поддерживает право Дж.К. Роулинг выражать личные взгляды относительно трансгендерности. Компания продолжит работу над новым сериалом о Гарри Поттере, несмотря на критику фанатов.

В связи со спором из-за взглядов Роулинг на проблемы трансгендерности, американская производственная компания HBO вынуждена «выступить на защиту» известной писательницы. 

Передает УНН со ссылкой на DailyMail.

HBO завалили жалобами на то, что Роулинг выступила исполнительным продюсером нового сериала о Гарри Поттере. Дискуссия о личности автора разгорелись снова в связи со взглядами автора Гарри Поттера на проблемы трансгендерности.

В заявлении для Variety HBO ответил: «Мы гордимся тем, что снова рассказываем историю Гарри Поттера - трогательных книг, которые рассказывают о силе дружбы, решимости и принятия».

Дж. К. Роулинг имеет право выражать свои личные взгляды. Мы продолжим концентрироваться на разработке новой серии, которая только выиграет от ее участия

Справочно

В июне 2020 года Джоан Роулинг впервые публично заявила о своей вере в то, что трансгендерные женщины - это мужчины, а трансгендерные мужчины - это женщины. После этого, многие звезды фильмов «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», включая Дэниела Рэдклиффа, Эмму Уотсон, Руперта Гринта и Эдди Редмэйна, немедленно выступили в поддержку прав и идентичности трансгендеров и небинарных людей.

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Два крупнейших сообщества поклонников Гарри Поттера, MuggleNet и The Leaky Cauldron, осудили взгляды Роулинг и разорвали связи с будущими проектами автора. 

Новая критика

Решение адаптировать романы Роулинг подверглось критике со стороны многочисленных поклонников, многие из которых назвали еще одну адаптацию «ненужной».

Другие заявили, что планируют бойкотировать проект из-за комментариев автора о трансгендерных людях.

Пользователь социальных сетей написал на X: «Это откровенная глупость. У HBO есть опыт создания некоторых из самых выдающихся шоу, от «Клана Сопрано» до «Наследников», но то, что они потакают Дж. К. Роулинг в ее крайних взглядах, только усугубляет ситуацию».

А другой сказал: «Очень круто, что крупная корпорация только что заявила: «Да, мы встанем на сторону опасного трансфоба, который активно способствовал созданию атмосферы насилия и стигматизации в отношении трансгендеров». К черту Джоан Роулинг и HBO, вот почему трансгендеры просят бойкотировать».

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HBO поддерживает Роулинг

Руководитель HBO Кейси Блойс ранее в этом месяце заявил, что Роулинг «была очень, очень вовлечена в процесс выбора сценариста и режиссера».

Он отметил, что ее заявления «не повлияли на подбор актеров или найм сценаристов или производственного персонала» для шоу.

Представитель материнской компании HBO добавил: «Мы работаем с Дж. К. Роулинг и в сфере Гарри Поттера уже более 20 лет», и „ее вклад неоценим“.

Напомним,

Ранее УНН сообщал, что исполнитель главной роли в постановке «Гарри Поттера» Дэниел Рэдклифф получил важную музыкальную награду США в области мюзиклов и пьес за лучшую роль второго плана в мюзикле «Merrily Wer Roll Along».

Умерла актриса Мэгги Смит, известная по фильмам о Гарри Поттере27 сент. 2024, 13:28 • 13204 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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