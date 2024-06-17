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Деніел Редкліфф став володарем найпрестижнішої музичної театральної премії у США

Київ • УНН

 • 109883 перегляди

Деніел Редкліфф отримав премію "Тоні" за найкращу чоловічу роль другого плану в мюзиклі "Merrily We Roll Along"

Деніел Редкліфф став володарем найпрестижнішої музичної театральної премії у США

Виконавець головної ролі в постановці "Гаррі Поттера" Деніел Редкліфф отримав важливу музичну нагороду США в галузі мюзиклів і п'єс за найкращу роль другого плану в мюзиклі "Merrily Wer Roll Along". Про це пише УНН з посиланням на CBS News і Rai News.

Деталі

У Нью-Йорку відбулася 77-та церемонія вручення найпрестижнішої премії бродвейської театральної індустрії. 34-річний актор Деніел Редкліфф, відомий за фільмом "Гаррі Поттер", отримав нагороду за найкращу чоловічу роль другого плану в мюзиклі "Merrily We Roll Along".

"Merrily We Roll Along" також отримав нагороду за найкращий відроджений мюзикл року і загалом його відзначили чотири рази, включно з "Тоні" для Джонатана Гроффа як найкращого провідного актора.

Нагороду за найкращий мюзикл отримав мюзикл "The Outsiders", продюсером якого є Анджеліна Джолі.

Акторка Аріана Де Бозе, найвідоміша за роллю Аніти в останній екранізації "Вестсайдської історії", третій рік поспіль вручає премію Tony Awards у галузі музичного театру виставі "Stererophonic", історії про рок-гурт на межі розпаду (вільний переказ історії про групу Fleetwood Mac - ред.). Ця постановка, крім нагороди за найкращу п'єсу, також отримала нагороди за найкращу роль другого плану і найкращу режисуру, які дісталися Віллу Брілу і Деніелу Аукіну, а також нагороду за найкраще звукове оформлення.

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Довідка

Премія ITony Awards, відома як "театральний Оскар", присуджується за видатні досягнення і найкращі постановки в бродвейському театрі, відзначає також акторів, режисерів і художників, які беруть участь у виставах найвідомішого театрального району в світі.

Повний список нагороджених цього року за посиланням.

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