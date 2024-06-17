Дэниел Рэдклифф стал обладателем самой престижной музыкальной театральной премии в США

Исполнитель главной роли в постановке "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф получил важную музыкальную награду США в области мюзиклов и пьес за лучшую роль второго плана в мюзикле "Merrily Wer Roll Along". Об этом пишет УНН со ссылкой на CBS News и Rai News.

Детали

В Нью-Йорке состоялась 77-й церемония вручения самой престижной премии бродвейской театральной индустрии. 34-летний актер Дэниел Рэдклифф, известный по фильму "Гарри Поттер" получил награду за лучшую мужскую роль второго плана в мюзикле "Merrily We Roll Along".

"Merrily We Roll Along" также получил награду за лучший возрожденный мюзикл года и в общей сложности был отмечен четыре раза, включая "Тони" для Джонатана Гроффа как лучшего ведущего актера.

Награду за лучший мюзикл получил мюзикл "The Outsiders", продюсером которого является Анджелина Джоли.

Актриса Ариана Де Бозе, наиболее известная по роли Аниты в последней экранизации "Вестсайдской истории", третий год подряд вручает премию Tony Awards в области музыкального театра спектаклю Stererophonic, истории о рок-группе на грани распада (вольный пересказ истории о группе Fleetwood Mac – ред.). Эта постановка помимо награды за лучшую пьесу, также получила награды за лучшую роль второго плана и лучшую режиссуру, которые достались Уиллу Брилу и Дэниелу Аукину, а также награду за лучшее звуковое оформление.

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Справка

Премия ITony Awards, известная как "театральный Оскар", присуждается за выдающиеся достижения и лучшие постановки в бродвейском театре, отмечает также актеров, режиссеров и художников, участвующих в представлениях самого известного театрального района в мире.

Полный список награжденных в этом году по ссылке.

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