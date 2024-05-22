Букеровскую премию получила немка Дженни Эрпенбек

Международную Букеровскую премию получает немка Дженни Эрпенбек за роман "Кайрос" о деструктивных отношениях между молодой женщиной и пожилым мужчиной. Об этом пишет DW, передает УНН.

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Эрпенбек делит приз в размере 50 000 фунтов стерлингов с переводчиком Майклом Хоффманом. Кайрос был одним из пяти финалистов, выбранных из 149 кандидатов.

Сюжет книги разворачивается в Восточном Берлине 1980-х годов, незадолго до падения коммунизма в Восточной Европе и конца восточногерманского государства.

Председатель жюри Элеонора Вахтель выделяет "яркую прозу" Эрпенбека, которая передает "сложность отношений" и атмосферу восточного Берлина.

Дополнение

Международная Букеровская премия присуждается художественной литературе, переведенной на английский язык и изданной в Великобритании или Ирландии. Она должна поощрять издание и чтение переводной литературы. Награда была вручена на церемонии в Лондоне во вторник (NTB).

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