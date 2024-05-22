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Букерівську премію отримала німкеня Дженні Ерпенбек

Букерівську премію отримала німкеня Дженні Ерпенбек

Київ • УНН

 • 20306 перегляди

Німецька письменниця Дженні Ербенбек отримала Міжнародну Букерівську премію за свій роман "Кайрос" про руйнівні стосунки між молодою жінкою та літнім чоловіком у Східному Берліні 1980-х років, поділившись призом у розмірі 50 000 фунтів стерлінгів з перекладачем Майклом Гофманом.

Міжнародну Букерівську премію отримує німкеня Дженні Ерпенбек за роман "Кайрос" про деструктивні стосунки між молодою жінкою та літнім чоловіком. Про це пише DW, передає УНН.

Деталі

Ерпенбек ділить приз, який становить 50 000 фунтів стерлінгів з перекладачем Майклом Хофманом. "Кайрос" був одним із п'яти фіналістів, обраних із 149 кандидатів.

Сюжет книги розгортається у Східному Берліні 1980-х років, незадовго до падіння комунізму у Східній Європі та кінця східнонімецької держави.

Голова журі Елеонора Вахтель виділяє "яскраву прозу" Ерпенбека, яка передає "складність стосунків" і атмосферу Східного Берліна.

Доповнення

Міжнародна Букерівська премія відзначає художню літературу, перекладену англійською та видану у Великобританії чи Ірландії. Вона має заохочувати видання та читання перекладної літератури. Нагорода була вручена на церемонії в Лондоні у вівторок (NTB).

Пулітцерівська премія відзначила ProPublica за громадську службу та репортажі з Верховного суду07.05.24, 20:24 • 25097 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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