HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

ukenru
Эксклюзив
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
 • 109742 просмотра

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Эксклюзив
Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт
 • 117563 просмотра

Глава АРМА Дума должен понести ответственность за скандал с фиктивным справками - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
 • 143163 просмотра

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Эксклюзив
Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен
 • 128206 просмотра

Рынок аренды "замер" до весны: экспертная назвала города, где он все еще активен

Эксклюзив
рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
 • 126355 просмотра

рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

Эксклюзив
Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
 • 128006 просмотра

Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы

Эксклюзив
В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет
 • 123319 просмотра

В КНИИСЭ выяснили, что россия использует против Украины два типа северокорейских ракет

Эксклюзив
НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп
 • 116624 просмотра

НАПК проверит куда и.о. замглавы ГНС Сокур девал 2,6 млн грн - нардеп

Эксклюзив
Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период
 • 104127 просмотра

Ретроградность Марса: чем сложен и опасен этот период

Эксклюзив
Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)
 • 108924 просмотра

Марафон инвалидности перехватило АРМА: полиция проверяет должностных лиц агентства (ВИДЕО)

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

Враг продвинулся возле 5 населенных пунктах-DeepState

 • 59937 просмотра
Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

Президент Южной Кореи извинился за введение военного положения

 • 43661 просмотра
Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

Шольц раскрыл детали переговоров с Трампом относительно будущего Украины

 • 22831 просмотра
Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

Ермак: Великобритания может стать лидером в укреплении безопасности Европы и Украины

 • 56190 просмотра
В Запорожской области объявлен День траура

В Запорожской области объявлен День траура

 • 18881 просмотра
публикации
Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID

Бровары усиливают энергонезависимость благодаря поддержке USAID
Эксклюзив

 • 109742 просмотра
Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства

Военный эксперт заявил, что подготовка гражданских к сопротивлению должна стать приоритетом для государства
Эксклюзив

 • 143163 просмотра
Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

Зима в НБУ: как сомнительные действия главного юриста вредят репутации регулятора

 • 117989 просмотра
"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?

"Клуб белого бизнеса" Гетманцева - одобренная коррупция или дискредитация рыночной экономики?
Эксклюзив

 • 181263 просмотра
"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям

"Черноморка" в Броварах. Почему ресторан выбрал этот город для расширения и что нового предлагает посетителям
Эксклюзив

 • 173315 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

10:53 • 1429 просмотра
Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

Пять фантастических сериалов о космических приключениях: что посмотреть зимними выходными

 • 58995 просмотра
Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

Какао может защитить тело от последствий употребления жирной пищи и стресса

 • 61227 просмотра
Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

Джеймс Нортон будет защищать англосаксонский трон в новом сериале от BBC

 • 71599 просмотра
Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

Бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд во второй раз станет мамой

 • 102455 просмотра
Актуальное
HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

Киев  •  УНН

 • 1048 просмотра

Read in English

Летом 2025 года на студии Warner Bros Studios Leavesden начнутся съемки нового сериала HBO о Гарри Поттере. Планируется 7 сезонов с полной адаптацией книг и новым составом, выбранным из 32 000 детей.

Летом 2025 года начнутся съемки нового телесериала HBO о Гарри Поттере, пишет УНН со ссылки на BBC.

Детали 

Сериал  будут снимать на британской студии Warner Bros Studios Leavesden, где также проходили съемки всем известным восьми фильмов о Гарри Поттере.

Производители заявили, что этот сериал будет полной адаптацией культовых книг писательницы Джоан Роулинг. 

Также, сообщается, что будет совершенно новый актерский состав. Что интересно, прослушивание на главные роли в сериале прошло 32 000 детей.

"Съемки предстоящего оригинального сериала HBO, #HarryPotter, будут проходить на студии Warner Bros. Leavesden, а производство начнется летом 2025 года и выйдет на Max",— отметил в заметке в X стриминговый сервис Max.

Warner Bros - продюсерская компания, которая работала над созданием оригинальных фильмов о Гарри Поттере с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом в главных ролях.

Заявки на телевизионный кастинг можно было подавать жителями Великобритании или Ирландии в возрасте от 9 до 11 лет до апреля 2025 года.

HBO сообщила, что кастинговая команда просматривала до 1000 лент в день после тысячи заявок, поданных детьми.

Телесериал был анонсирован в 2023 году, и тогда в Max заявили, что "приведут к развитию нового поколения фанатов, полного фантастических деталей, любимых персонажей и драматических мест, которые поклонники Гарри Поттера любят уже более 25 лет".

Всего планируют сделать семь сезонов сериала, каждый из них будет экранизацией одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

"Каждый сезон будет аутентичным по сравнению с оригинальными книгами и представит Гарри Поттера и эти невероятные приключения новой аудитории по всему миру", — добавили в Max.

Продюсеров сериала утвердили в начале этого года, ими стали Франческа Гардинер и Марк Майлод.

Актерский состав любимых персонажей, включая Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, которых сыграли Рэдклифф, Гринт и Уотсон соответственно, будет объявлен позже.

Напомним 

Редкий экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года продали на аукционе в Британии. Книга, купленная когда-то за 10 фунтов, оказалась одной из 500 копий первого тиража в твердом переплете.

Алина Волянская

Алина Волянская

КультураУНН Lite
irlandiyaИрландия
soedinennoe-korolevstvoВеликобритания