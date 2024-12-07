HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

Летом 2025 года начнутся съемки нового телесериала HBO о Гарри Поттере, пишет УНН со ссылки на BBC.

Детали

Сериал будут снимать на британской студии Warner Bros Studios Leavesden, где также проходили съемки всем известным восьми фильмов о Гарри Поттере.

Производители заявили, что этот сериал будет полной адаптацией культовых книг писательницы Джоан Роулинг.

Также, сообщается, что будет совершенно новый актерский состав. Что интересно, прослушивание на главные роли в сериале прошло 32 000 детей.

"Съемки предстоящего оригинального сериала HBO, #HarryPotter, будут проходить на студии Warner Bros. Leavesden, а производство начнется летом 2025 года и выйдет на Max",— отметил в заметке в X стриминговый сервис Max.

Warner Bros - продюсерская компания, которая работала над созданием оригинальных фильмов о Гарри Поттере с Дэниелом Рэдклиффом, Эммой Уотсон и Рупертом Гринтом в главных ролях.

Заявки на телевизионный кастинг можно было подавать жителями Великобритании или Ирландии в возрасте от 9 до 11 лет до апреля 2025 года.

HBO сообщила, что кастинговая команда просматривала до 1000 лент в день после тысячи заявок, поданных детьми.

Телесериал был анонсирован в 2023 году, и тогда в Max заявили, что "приведут к развитию нового поколения фанатов, полного фантастических деталей, любимых персонажей и драматических мест, которые поклонники Гарри Поттера любят уже более 25 лет".

Всего планируют сделать семь сезонов сериала, каждый из них будет экранизацией одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

"Каждый сезон будет аутентичным по сравнению с оригинальными книгами и представит Гарри Поттера и эти невероятные приключения новой аудитории по всему миру", — добавили в Max.

Продюсеров сериала утвердили в начале этого года, ими стали Франческа Гардинер и Марк Майлод.

Актерский состав любимых персонажей, включая Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермиону Грейнджер, которых сыграли Рэдклифф, Гринт и Уотсон соответственно, будет объявлен позже.

Напомним

Редкий экземпляр "Гарри Поттер и философский камень" 1997 года продали на аукционе в Британии. Книга, купленная когда-то за 10 фунтов, оказалась одной из 500 копий первого тиража в твердом переплете.