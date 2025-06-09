Малфои и Дурсли получат новые лица: HBO раскрыла еще 9 актеров будущего сериала “Гарри Поттер”

HBO объявила еще девять ключевых ролей своего сериала о Гарри Поттере, дополнив каст актеров. К уже известному составу присоединятся Локс Пратт и Джонни Флинн в ролях Драко и Люциуса Малфоев, а Бел Паули и Дэниел Ригби воплотят образы Петунии и Вернона Дурслей. Первый сезон, посвященный "Гарри Поттеру и философскому камню", станет началом масштабной адаптации всех семи романов Дж. К. Роулинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на HollyWoodreporter.

Телевизионная адаптация фэнтезийного сериала Дж. К. Роулинг объявила имена девяти актеров, которые сыграют ключевые роли в первом сезоне, посвященном Гарри Поттеру и философскому камню.

В ролях (слева направо на фото ниже) Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Локс Пратт в роли Драко Мелфоя, Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя, Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун, Бел Паули в роли Петунии Дурслей, Даниэль Ригби в роли Вернона Дурсли и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

В соответствии со стремлением сценаристов сериала показывать персонажей более близкими к их книжному возрасту (в начале истории паре было чуть за 30), актеры, играющие тетю и дядю Гарри, выглядят немного моложе, чем их предшественники в фильмах Warner Bros. По крайней мере, пока они не в гриме.

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План HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов Роулинг к телевизионному сезону.

HBO также повторно опубликовала заявление об адаптации и ее месте во вселенной Гарри Поттера.

Сериал будет точной адаптацией любимой серии книг о Гарри Поттере от автора и исполнительного продюсера Дж. К. Роулинг и представит увлекательный и талантливый актерский состав, который возглавит новое поколение фанатов, полное фантастических деталей и любимых персонажей, которых фанаты Гарри Поттера обожают более 25 лет. Исследуя каждый уголок волшебного мира, каждый сезон будет представлять Гарри Поттера и его невероятные приключения новой и существующей аудитории и будет транслироваться эксклюзивно на Max, где он доступен во всем мире, включая будущие рынки, такие как Турция, Великобритания, Германия и Италия, среди других. Оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру