Малфои и Дурсли получат новые лица: HBO раскрыла еще 9 актеров будущего сериала “Гарри Поттер”

$41.400.07
47.270.10
ukenru
Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн
Эксклюзив
15:58 • 11877 просмотра

Автоматизированная система учета мобильных устройств за пять лет принесла в бюджет 6 млрд грн

Эксклюзив
13:46 • 32691 просмотра

Разжигает костер еще больше: политолог о действиях Трампа по подавлению протестов в США

Эксклюзив
13:35 • 41136 просмотра

Алкоголь, нарушения, пренебрежение к суду: история вождения скандального нардепа Сергея Кузьминых

Эксклюзив
13:15 • 39722 просмотра

Запрет маркетинга не остановил рост цен, необходимо регулирование производителей - нардеп

Эксклюзив
12:50 • 78164 просмотра

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога

9 июня, 11:52 • 39059 просмотра

Украинцы возвращаются из российского плена: Зеленский сообщил о начале обмена в несколько этапов в ближайшие дни

Эксклюзив
9 июня, 11:44 • 37168 просмотра

Тактика затягивания? САП должна обратить внимание суда на злоупотребления защиты Кузьминых

9 июня, 08:00 • 113389 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 07:12 • 86815 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 06:55 • 46447 просмотра

Генштаб подтвердил поражение самолетов на аэродроме "Саваслейка" в рф: вероятно, МиГ-31 и Су-30/34

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
3.6м/с
47%
753мм
Популярные новости

ЕС может проголосовать новые санкции против рф 20 июня при условии координации с США - Politico

9 июня, 08:28 • 76588 просмотра

Спецоперация "Паутина": НАТО учится, как "креативность" Украины меняет ситуацию на поле боя - AFP

9 июня, 09:23 • 130391 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 55816 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 115157 просмотра

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 15683 просмотра
публикации

Как спланировать летние каникулы для ребенка во время войны: советы психолога
Эксклюзив

12:50 • 78164 просмотра

Тень над финансами: почему новый закон о факторинге бьет по доверию к банковской системе

9 июня, 09:47 • 115909 просмотра

"Контракт 18-24": сколько бригад уже присоединились и сколько длится подготовка новых бойцов

9 июня, 08:00 • 113389 просмотра

Как защитить волосы летом: советы трихолога
Эксклюзив

9 июня, 05:45 • 134127 просмотра

Сегодня состоится церемония вручения премии "Тони": кто может получить награду

8 июня, 08:18 • 121199 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Кирилл Буданов

Олег Синегубов

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Донецкая область

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Брюс Уиллис скрывал симптомы болезни на съемках - жена актера

15:28 • 16189 просмотра

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

9 июня, 09:31 • 56396 просмотра

"Call of Duty: Black Ops 7" представили на Xbox Games Showcase 2025

9 июня, 08:01 • 83433 просмотра

Неделя новой эмоциональной эпохи: астрологический прогноз на 9-15 июня

9 июня, 07:12 • 86815 просмотра

Сериал "Этуаль" от Prime Video закрывают после одного сезона

7 июня, 11:27 • 118269 просмотра
Актуальное

Ту-95

MIM-104 Patriot

Беспилотный летательный аппарат

Ми-24

Ил-78

Малфои и Дурсли получат новые лица: HBO раскрыла еще 9 актеров будущего сериала “Гарри Поттер”

Киев • УНН

 • 660 просмотра

HBO объявила актеров на роли Драко и Люциуса Малфоев, Петунии и Вернона Дурслей в сериале о Гарри Поттере. Первый сезон будет посвящен книге "Гарри Поттер и философский камень".

Малфои и Дурсли получат новые лица: HBO раскрыла еще 9 актеров будущего сериала “Гарри Поттер”

HBO объявила еще девять ключевых ролей своего сериала о Гарри Поттере, дополнив каст актеров. К уже известному составу присоединятся Локс Пратт и Джонни Флинн в ролях Драко и Люциуса Малфоев, а Бел Паули и Дэниел Ригби воплотят образы Петунии и Вернона Дурслей. Первый сезон, посвященный "Гарри Поттеру и философскому камню", станет началом масштабной адаптации всех семи романов Дж. К. Роулинг. Об этом пишет УНН со ссылкой на HollyWoodreporter.

Детали

Телевизионная адаптация фэнтезийного сериала Дж. К. Роулинг объявила имена девяти актеров, которые сыграют ключевые роли в первом сезоне, посвященном Гарри Поттеру и философскому камню.

В ролях (слева направо на фото ниже) Кэтрин Паркинсон в роли Молли Уизли, Локс Пратт в роли Драко Мелфоя, Джонни Флинн в роли Луциуса Мелфоя, Лео Эрли в роли Шеймуса Финнигана, Алессия Леони в роли Парвати Патил, Сиенна Муса в роли Лаванды Браун, Бел Паули в роли Петунии Дурслей, Даниэль Ригби в роли Вернона Дурсли и Берти Карвел в роли Корнелиуса Фаджа.

В соответствии со стремлением сценаристов сериала показывать персонажей более близкими к их книжному возрасту (в начале истории паре было чуть за 30), актеры, играющие тетю и дядю Гарри, выглядят немного моложе, чем их предшественники в фильмах Warner Bros. По крайней мере, пока они не в гриме.

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна09.06.25, 12:31 • 56185 просмотров

План HBO состоит в том, чтобы адаптировать каждый из семи романов Роулинг к телевизионному сезону.

HBO также повторно опубликовала заявление об адаптации и ее месте во вселенной Гарри Поттера.

Сериал будет точной адаптацией любимой  серии книг о Гарри Поттере  от автора и исполнительного продюсера Дж. К. Роулинг и представит увлекательный и талантливый актерский состав, который возглавит новое поколение фанатов, полное фантастических деталей и любимых персонажей, которых  фанаты Гарри Поттера  обожают более 25 лет. Исследуя каждый уголок волшебного мира, каждый сезон будет представлять Гарри Поттера и его невероятные приключения новой и существующей аудитории и будет транслироваться эксклюзивно на Max, где он доступен во всем мире, включая будущие рынки, такие как Турция, Великобритания, Германия и Италия, среди других. Оригинальные, классические и любимые фильмы останутся в основе франшизы и будут доступны для просмотра по всему миру

 - говорится в ней.

Ник Фрост пообещал "остаться верным" образу Хагрида в новом сериале "Гарри Поттер" 03.06.25, 13:45 • 2140 просмотров

Франческа Гардинер является шоураннером и исполнительным продюсером, а Марк Майлод - режиссером нескольких эпизодов и исполнительным продюсером. Исполнительными продюсерами сериала являются Дж. К. Роулинг, Нил Блэр и Рут Кенли-Леттс из Brontë Film and TV, а также Дэвид Хейман из Heyday Films.

Напомним

Ранее УНН писал, что HBO наконец назвало тройку актеров, которые воплотят главных героев в новом сериале о Гарри Поттере. Роль Гарри досталась звезде BBC Доминику Маклафлину, а Гермиону и Рона сыграют Арабелла Стэнтон и Алистер Стаут.

Алена Уткина

Алена Уткина

КультураМультимедиа
Великобритания
Италия
Германия
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9