Возвращение в Хогвартс: к 20-летию франшизы в кино снова покажут "Гарри Поттер и Кубок огня"

Warner Bros. анонсировала масштабное празднование юбилея саги о Гарри Поттере в 2025 году. Центральным событием станет повторный кинопоказ "Гарри Поттера и Кубка огня" по случаю 20-й годовщины фильма. В программе также фанатские встречи, эксклюзивные товары и тематические мероприятия в Европе, Азии и Северной Америке, пишет УНН со ссылкой на Variety.

Детали

Как отмечает издание, Warner Bros. прилагает все усилия для нынешнего, 20-го празднования "Возвращения в Хогвартс", которое отмечается с момента выхода первого фильма о Гарри Поттере 1 сентября.

К 20-й годовщине компания готовит переиздание фильма "Гарри Поттер и Кубок огня", который выйдет в кинотеатрах по всему миру в ограниченном прокате – говорится в публикации.

Также Warner Bros. совместно со Snap Inc. готовят к запуску четыре новые 3D-линзы Bitmoji, вдохновленные миром Гарри Поттера. Уже в середине августа пользователи Snapchat смогут виртуально перенести свои Bitmoji в знаковые локации франшизы - от дома Дурслей до Платформы 9¾.

Параллельно компания разворачивает кампанию с региональными тематическими мероприятиями. В Лондоне, 31 августа, кинотеатр Cineworld Leicester Square проведет бесплатный показ "Кубка огня" с трансляцией Q&A-сессии с участием братьев Фелпсов (Фреда и Джорджа Уизли). Зрителей также ждут фотозоны с реквизитом из Warner Bros. Studio Tour London и призы от Lego и The Noble Collection.

На следующий день, 1 сентября, на платформе Hogwarts Express в студийном туре Warner Bros. в Лондоне состоится еще одно событие с участием 300 приглашенных гостей.

В Северной Америке с 28 июля магазины Harry Potter Store в Нью-Йорке и Чикаго будут предлагать ограниченную серию эксклюзивных товаров. А Бродвейская постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя" в Нью-Йорке на один день - 1 сентября - предложит билеты по специальной цене 19 долларов.

В Париже 30 августа в библиотеке Святой Женевьевы состоится образовательное мероприятие с тематическими викторинами и чтением диктанта от Соланж Буланже - французского голоса Долорес Амбридж.

В Гамбурге с 29 августа по 1 сентября продлится трехдневный праздник в Westfield Hamburg-Überseequartier, а книжные магазины сети Thalia проведут акции по всей Германии - с ночными событиями в Дюссельдорфе, Ганновере, Лейпциге и самом Гамбурге.

Милан также присоединится к празднованиям 1 сентября - в театре Teatro Nazionale запланирован бесплатный ивент с играми и звездными гостями. В Мадриде состоится двухдневное фан-событие, детали которого пока держат в тайне.

Не останется в стороне и Азия. В Токио с 29 по 31 августа на бейсбольных матчах команды "Сайтама Сейбу Лайонс" состоится спецвыступление на тему "Гарри Поттера", где актеры "Проклятого дитя" совершат почетный первый бросок.

В Шанхае с 7 по 10 августа будут звучать саундтреки из фильмов во время концертов "Узник Азкабана" и "Кубок огня", а в Ханчжоу готовят праздничную программу на Западном озере в конце августа.

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