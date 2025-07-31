День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдет

Сегодня, 31 июля, все поклонники книг и фильмов о приключениях мальчика с магическими способностями Гарри Поттера отмечают его День рождения. Летом этого года HBO объявило о начале съемок нового сериала о Гарри Поттере. УНН рассказывает, что известно о новом сериале, кто примет участие в съемках сериала и когда ожидать выхода на экраны.

День рождения Гарри Поттера

Согласно сюжету, вымышленный мальчик-волшебник родился 31 июля 1980 года. Интересно, что именно в этот день, только в 1965 году, родилась и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.

По словам Джоан Роулинг, идея написать книгу о мальчике-сироте с магическими способностями возникла у нее, когда она на вокзале в Манчестере ожидала поезд в Лондон. По дороге в вагоне она сделала первые записи.

Основная серия книг о Гарри Поттере состоит из семи романов, основная серия фильмов — из восьми кинолент.

Роль Гарри Поттера сделала всемирно известным юного актера Дэниела Рэдклиффа.

Возвращение в Хогвартс: к 20-летию франшизы в кино снова покажут "Гарри Поттер и Кубок огня"

Анонс нового сериала "Гарри Поттер"

В декабре прошлого года стало известно, что на студии Warner Bros Studios Leavesden в 2025 году начнутся съемки нового сериала HBO о Гарри Поттере. Именно в этой студии проходили съемки всех известных восьми фильмов о Гарри Поттере.

Производители подчеркивали, что сериал будет полной адаптацией культовых книг писательницы Джоан Роулинг с абсолютно новым авторским составом, в частности прослушивание на главные роли в сериале прошло 32 тыс. детей.

Всего планируют сделать семь сезонов сериала, каждый из них будет экранизацией одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Продюсеров сериала утвердили в начале 2024 года, ими стали Франческа Гардинер и Марк Майлод.

HBO будет снимать новый сериал о Гарри Поттере: старт съемок в 2025 году

Запланированная дата выхода

Съемки сериала уже начались в этом году и продлятся до весны 2026 года, а премьера запланирована на 2027-й на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.

Том Фелтон отмахнулся от критики взглядов Роулинг: реакция фанатов неоднозначна

Актеры главных ролей и ключевые персонажи

В апреле компания HBO объявила первых актеров, которые сыграют ключевые роли в будущем сериале "Гарри Поттер".

В актерский состав вошли: Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида. Ранее сообщалось, что все четыре актера вели переговоры об участии в шоу.

Кроме того, Люк Таллон присоединился к повторяющейся роли Квиринуса Квиррелла. Пол Уайтхаус появится в повторяющейся роли Аргуса Филча.

В июле в сети появилось фото юного актера Доминика Маклафлина в образе волшебника. В главных ролях также дебютировали Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли). Тройку выбрали из более чем 30 тысяч претендентов, которые проходили кастинг осенью 2024 года.

Возвращение в Хогвартс: в сети появилось первое фото Доминика Маклафлина в образе Гарри Поттера

Также летом HBO объявила еще девять ключевых ролей своего сериала о Гарри Поттере, дополнив каст актеров. К уже известному составу присоединятся Локс Пратт и Джонни Флинн в ролях Драко и Люциуса Малфоев, а Бел Паули и Дэниел Ригби воплотят образы Петунии и Вернона Дурслей.

Малфои и Дурсли получат новые лица: HBO раскрыла еще 9 актеров будущего сериала “Гарри Поттер”

Отличия от фильмов и акценты на деталях книг

Многие поклонники серии фильмов о Гарри Поттере были разочарованы тем, что в фильмы не вошли многочисленные отрывки из книг и что экранизация вообще не очень точно соответствует художественному миру романов Роулинг. Warner Bros. пообещали сделать сериал точной адаптацией и пригласили Джоан Роулинг, чтобы "не пропустить ни одной детали и обеспечить безошибочное воспроизведение всех сюжетных линий".

Главный герой сериала — мальчик-сирота Гарри Поттер. В возрасте одиннадцати лет Рубеус Хагрид сообщает ему, что Гарри на самом деле волшебник, а его родителей убил темный волшебник Лорд Волан-де-Морт. Тогда же Волан-де-Морт пытался убить годовалого Гарри, но ему это не удалось, из-за чего мальчик стал чрезвычайно известен в мире волшебников.

Гарри начинает обучение в Хогвартсе — школе чародейства и магии.

Известно, что каждая книга серии романов будет превращена в отдельный сезон.

Ник Фрост пообещал "остаться верным" образу Хагрида в новом сериале "Гарри Поттер"