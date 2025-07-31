День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдет
Киев • УНН
HBO объявило о новом сериале «Гарри Поттер» с семью сезонами, премьера которого запланирована на 2027 год.
Сегодня, 31 июля, все поклонники книг и фильмов о приключениях мальчика с магическими способностями Гарри Поттера отмечают его День рождения. Летом этого года HBO объявило о начале съемок нового сериала о Гарри Поттере. УНН рассказывает, что известно о новом сериале, кто примет участие в съемках сериала и когда ожидать выхода на экраны.
День рождения Гарри Поттера
Согласно сюжету, вымышленный мальчик-волшебник родился 31 июля 1980 года. Интересно, что именно в этот день, только в 1965 году, родилась и автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.
По словам Джоан Роулинг, идея написать книгу о мальчике-сироте с магическими способностями возникла у нее, когда она на вокзале в Манчестере ожидала поезд в Лондон. По дороге в вагоне она сделала первые записи.
Основная серия книг о Гарри Поттере состоит из семи романов, основная серия фильмов — из восьми кинолент.
Роль Гарри Поттера сделала всемирно известным юного актера Дэниела Рэдклиффа.
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Анонс нового сериала "Гарри Поттер"
В декабре прошлого года стало известно, что на студии Warner Bros Studios Leavesden в 2025 году начнутся съемки нового сериала HBO о Гарри Поттере. Именно в этой студии проходили съемки всех известных восьми фильмов о Гарри Поттере.
Производители подчеркивали, что сериал будет полной адаптацией культовых книг писательницы Джоан Роулинг с абсолютно новым авторским составом, в частности прослушивание на главные роли в сериале прошло 32 тыс. детей.
Всего планируют сделать семь сезонов сериала, каждый из них будет экранизацией одной из книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.
Продюсеров сериала утвердили в начале 2024 года, ими стали Франческа Гардинер и Марк Майлод.
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Запланированная дата выхода
Съемки сериала уже начались в этом году и продлятся до весны 2026 года, а премьера запланирована на 2027-й на телеканале HBO и стриминговом сервисе HBO Max.
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Актеры главных ролей и ключевые персонажи
В апреле компания HBO объявила первых актеров, которые сыграют ключевые роли в будущем сериале "Гарри Поттер".
В актерский состав вошли: Джон Литгоу в роли Альбуса Дамблдора, Джанет Мактир в роли Минервы Макгонагалл, Паапа Эссиеду в роли Северуса Снейпа и Ник Фрост в роли Рубеуса Хагрида. Ранее сообщалось, что все четыре актера вели переговоры об участии в шоу.
Кроме того, Люк Таллон присоединился к повторяющейся роли Квиринуса Квиррелла. Пол Уайтхаус появится в повторяющейся роли Аргуса Филча.
В июле в сети появилось фото юного актера Доминика Маклафлина в образе волшебника. В главных ролях также дебютировали Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер) и Алистер Стаут (Рон Уизли). Тройку выбрали из более чем 30 тысяч претендентов, которые проходили кастинг осенью 2024 года.
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Также летом HBO объявила еще девять ключевых ролей своего сериала о Гарри Поттере, дополнив каст актеров. К уже известному составу присоединятся Локс Пратт и Джонни Флинн в ролях Драко и Люциуса Малфоев, а Бел Паули и Дэниел Ригби воплотят образы Петунии и Вернона Дурслей.
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Отличия от фильмов и акценты на деталях книг
Многие поклонники серии фильмов о Гарри Поттере были разочарованы тем, что в фильмы не вошли многочисленные отрывки из книг и что экранизация вообще не очень точно соответствует художественному миру романов Роулинг. Warner Bros. пообещали сделать сериал точной адаптацией и пригласили Джоан Роулинг, чтобы "не пропустить ни одной детали и обеспечить безошибочное воспроизведение всех сюжетных линий".
Главный герой сериала — мальчик-сирота Гарри Поттер. В возрасте одиннадцати лет Рубеус Хагрид сообщает ему, что Гарри на самом деле волшебник, а его родителей убил темный волшебник Лорд Волан-де-Морт. Тогда же Волан-де-Морт пытался убить годовалого Гарри, но ему это не удалось, из-за чего мальчик стал чрезвычайно известен в мире волшебников.
Гарри начинает обучение в Хогвартсе — школе чародейства и магии.
Известно, что каждая книга серии романов будет превращена в отдельный сезон.
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