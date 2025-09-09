Помер художник-постановник фільмів про "Гаррі Поттера" Стюарт Крейг
Британський художник-постановник Стюарт Крейг, відомий за фільмами про Гаррі Поттера, помер у віці 83 років. Він тричі отримував премію "Оскар" за інші свої роботи.
На 84-му році після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона помер британський художник-постановник Стюарт Крейг, відомий за фільмами про Гаррі Поттера та трилогією "Фантастичні тварюки". Про це повідомив член Британської гільдії кінодизайнерів Ніл Ламонт в особистому блозі у соцмережах, передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter.
З великим сумом я повідомляю, що мій друг і наставник, художник-постановник Стюарт Крейг помер учора ввечері, 7 вересня 2025 року, у віці 83 років після довгої боротьби із хворобою Паркінсона
Крейг народився 1942 року в Норіджі. Він розпочав свою кар'єру наприкінці 1960-х років. Тричі став лауреатом премії "Оскар" - за роботу над історичними драмами "Ганді", "Небезпечні зв'язки" та "Англійський пацієнт".
