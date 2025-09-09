Помер художник-постановник фільмів про "Гаррі Поттера" Стюарт Крейг

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Ексклюзив
07:55 • 30496 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
07:10 • 52564 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 47237 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
9 вересня, 06:31 • 29680 перегляди
Кабмін оновив правила бронювання та мобілізації: акцент на оборонних підприємствах і уточнення процедур
8 вересня, 21:35 • 26781 перегляди
США завершують співпрацю з Європою у протидії дезінформації з боку росії, Китаю та Ірану
8 вересня, 17:31 • 26617 перегляди
Ворог атакував будівлю Кабміну ракетою "Іскандер" - Єрмак
8 вересня, 16:59 • 38780 перегляди
Єрмак обговорив з Рубіо безпекові гарантії та посилення санкцій проти рф
8 вересня, 15:42 • 55480 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo
8 вересня, 12:50 • 28971 перегляди
Генсек НАТО вирушить до Лондона на зустріч у форматі "Рамштайн" 9 вересня
8 вересня, 12:30 • 50366 перегляди
У росії атакували військову частину, яка здійснювала воєнні злочини у Бучі: є загиблі та пораненіPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2м/с
43%
753мм
Популярнi новини
Україна та ЄС розпочали скринінг за останнім Кластером, що присвячений сільському господарству9 вересня, 03:31 • 9414 перегляди
Шпигунська мережа білорусі викрита в Європі: деталі операції9 вересня, 03:49 • 11997 перегляди
На ТОТ шукають зрадників, що допомагають відбирати житло в українців - ЦНС9 вересня, 05:16 • 11020 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 31745 перегляди
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23685 перегляди
Публікації
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію07:22 • 31872 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
07:10 • 52599 перегляди
Чи варто купувати квартиру восени: експерт розповів про ціни та ризики на ринку нерухомостіPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:01 • 47267 перегляди
Відбір до ЧС-2026: збірна України проведе другий поєдинок у кваліфікації проти Азербайджану PhotoVideo8 вересня, 15:42 • 55491 перегляди
AН-32П Firekiller: український літак гасить масштабні пожежі за кордоном8 вересня, 13:06 • 47017 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Андрій Єрмак
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Індія
Харків
Реклама
УНН Lite
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto07:45 • 23821 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 28839 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 27802 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 96788 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 53876 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Truth Social
Tesla Model Y
Лікарські засоби
Financial Times

Помер художник-постановник фільмів про "Гаррі Поттера" Стюарт Крейг

Київ • УНН

 • 136 перегляди

Британський художник-постановник Стюарт Крейг, відомий за фільмами про Гаррі Поттера, помер у віці 83 років. Він тричі отримував премію "Оскар" за інші свої роботи.

Помер художник-постановник фільмів про "Гаррі Поттера" Стюарт Крейг

На 84-му році після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона помер британський художник-постановник Стюарт Крейг, відомий за фільмами про Гаррі Поттера та трилогією "Фантастичні тварюки". Про це повідомив член Британської гільдії кінодизайнерів Ніл Ламонт в особистому блозі у соцмережах, передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

З великим сумом я повідомляю, що мій друг і наставник, художник-постановник Стюарт Крейг помер учора ввечері, 7 вересня 2025 року, у віці 83 років після довгої боротьби із хворобою Паркінсона 

- написав Ламонт.

Доповнення

Крейг народився 1942 року в Норіджі. Він розпочав свою кар'єру наприкінці 1960-х років. Тричі став лауреатом премії "Оскар" - за роботу над історичними драмами "Ганді", "Небезпечні зв'язки" та "Англійський пацієнт".

День народження Гаррі Поттера: що відомо про новий серіал від НВО, акторський склад та коли вийде31.07.25, 17:00 • 254038 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу