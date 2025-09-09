Помер художник-постановник фільмів про "Гаррі Поттера" Стюарт Крейг

На 84-му році після тривалої боротьби з хворобою Паркінсона помер британський художник-постановник Стюарт Крейг, відомий за фільмами про Гаррі Поттера та трилогією "Фантастичні тварюки". Про це повідомив член Британської гільдії кінодизайнерів Ніл Ламонт в особистому блозі у соцмережах, передає УНН із посиланням на Hollywood Reporter.

З великим сумом я повідомляю, що мій друг і наставник, художник-постановник Стюарт Крейг помер учора ввечері, 7 вересня 2025 року, у віці 83 років після довгої боротьби із хворобою Паркінсона