Эксклюзив
07:55 • 30699 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 53237 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 47764 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимости
9 сентября, 06:31 • 29985 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 27008 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 26732 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 38871 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 55740 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против Азербайджана
8 сентября, 12:50 • 28988 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50415 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненые
Умер художник-постановщик фильмов о "Гарри Поттере" Стюарт Крейг

Киев • УНН

 • 300 просмотра

Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, известный по фильмам о Гарри Поттере, умер в возрасте 83 лет. Он трижды получал премию "Оскар" за другие свои работы.

Умер художник-постановщик фильмов о "Гарри Поттере" Стюарт Крейг

На 84-м году после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона скончался британский художник-постановщик Стюарт Крейг, известный по фильмам о Гарри Поттере и трилогии "Фантастические твари". Об этом сообщил член Британской гильдии кинодизайнеров Нил Ламонт в личном блоге в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.

С большой грустью я сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг скончался вчера вечером, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона 

- написал Ламонт.

Дополнение

Крейг родился в 1942 году в Норидже. Он начал свою карьеру в конце 1960-х годов. Трижды стал лауреатом премии "Оскар" - за работу над историческими драмами "Ганди", "Опасные связи" и "Английский пациент".

День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдет31.07.25, 17:00 • 254038 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира