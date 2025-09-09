Умер художник-постановщик фильмов о "Гарри Поттере" Стюарт Крейг
Киев • УНН
Британский художник-постановщик Стюарт Крейг, известный по фильмам о Гарри Поттере, умер в возрасте 83 лет. Он трижды получал премию "Оскар" за другие свои работы.
На 84-м году после продолжительной борьбы с болезнью Паркинсона скончался британский художник-постановщик Стюарт Крейг, известный по фильмам о Гарри Поттере и трилогии "Фантастические твари". Об этом сообщил член Британской гильдии кинодизайнеров Нил Ламонт в личном блоге в соцсетях, передает УНН со ссылкой на Hollywood Reporter.
С большой грустью я сообщаю, что мой друг и наставник, художник-постановщик Стюарт Крейг скончался вчера вечером, 7 сентября 2025 года, в возрасте 83 лет после долгой борьбы с болезнью Паркинсона
Дополнение
Крейг родился в 1942 году в Норидже. Он начал свою карьеру в конце 1960-х годов. Трижды стал лауреатом премии "Оскар" - за работу над историческими драмами "Ганди", "Опасные связи" и "Английский пациент".
День рождения Гарри Поттера: что известно о новом сериале от HBO, актерском составе и когда выйдет31.07.25, 17:00 • 254038 просмотров