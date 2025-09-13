"Должны наглядно видеть": руководитель КГВА с советниками безопасности стран ЕС почтили память жертв российского удара по Дарнице

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и советниками по вопросам безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память киевлян, которых убила российская ракета в доме в Дарницком районе столицы. Об этом Ткаченко рассказал в Telegram и обнародовал соответствующие фото, сообщает УНН.

Он напомнил, что на этом месте погибли 22 человека, среди которых - 4 детей.

И западные партнеры должны наглядно видеть, каким террористам противостоит наше государство. россия - это абсолютное зло, которое несет только боль, смерти и разруху