"Должны наглядно видеть": руководитель КГВА с советниками безопасности стран ЕС почтили память жертв российского удара по Дарнице
Киев • УНН
Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с советниками по безопасности Германии, Великобритании, Франции и Италии почтили память 22 погибших, включая 4 детей, от российской ракеты в Дарницком районе Киева. Ткаченко подчеркнул, что западные партнеры должны видеть, каким террористам противостоит Украина.
Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и советниками по вопросам безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память киевлян, которых убила российская ракета в доме в Дарницком районе столицы. Об этом Ткаченко рассказал в Telegram и обнародовал соответствующие фото, сообщает УНН.
Детали
Он напомнил, что на этом месте погибли 22 человека, среди которых - 4 детей.
И западные партнеры должны наглядно видеть, каким террористам противостоит наше государство. россия - это абсолютное зло, которое несет только боль, смерти и разруху
Он подчеркнул, что даже в условиях постоянных российских варварских обстрелов руководство государства всегда уделяет внимание вопросу поддержки киевлян, которые остаются без жилья - "большая благодарность Президенту, что всегда держит такие вопросы на личном контроле".
Напомним
Накануне Президент Зеленский встретился с советниками лидеров Британии, Германии, Франции и Италии. Обсуждались гарантии безопасности, опыт Украины для НАТО и совместный перехват российских целей.
РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак10.09.25, 09:57 • 3293 просмотра