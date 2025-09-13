$41.310.10
Эксклюзив
14:03 • 16586 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 33640 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 42593 просмотра
12 сентября, 19:25 • 40363 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 19:25 • 40363 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 53123 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 34611 просмотра
12 сентября, 14:30 • 56085 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:30 • 56085 просмотра
12 сентября, 14:01 • 57172 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
12 сентября, 14:01 • 57172 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37297 просмотра
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36464 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36464 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
"Должны наглядно видеть": руководитель КГВА с советниками безопасности стран ЕС почтили память жертв российского удара по Дарнице

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Глава Киевской ГВА Тимур Ткаченко и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак с советниками по безопасности Германии, Великобритании, Франции и Италии почтили память 22 погибших, включая 4 детей, от российской ракеты в Дарницком районе Киева. Ткаченко подчеркнул, что западные партнеры должны видеть, каким террористам противостоит Украина.

"Должны наглядно видеть": руководитель КГВА с советниками безопасности стран ЕС почтили память жертв российского удара по Дарнице

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и советниками по вопросам безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память киевлян, которых убила российская ракета в доме в Дарницком районе столицы. Об этом Ткаченко рассказал в Telegram и обнародовал соответствующие фото, сообщает УНН.

Детали

Он напомнил, что на этом месте погибли 22 человека, среди которых - 4 детей.

И западные партнеры должны наглядно видеть, каким террористам противостоит наше государство. россия - это абсолютное зло, которое несет только боль, смерти и разруху

- написал руководитель Киевской ГВА.

Он подчеркнул, что даже в условиях постоянных российских варварских обстрелов руководство государства всегда уделяет внимание вопросу поддержки киевлян, которые остаются без жилья - "большая благодарность Президенту, что всегда держит такие вопросы на личном контроле".

Напомним

Накануне Президент Зеленский встретился с советниками лидеров Британии, Германии, Франции и Италии. Обсуждались гарантии безопасности, опыт Украины для НАТО и совместный перехват российских целей.

Вадим Хлюдзинский

