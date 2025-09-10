РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированные российские обстрелы и падение дронов на территории Польши. По его словам, москва сознательно пытается поднять градус войны и перевести ее в новую, более опасную фазу.

Об этом Ермак сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Руководитель ОП заявил, что вместо завершения войны путин делает выбор в пользу ее расширения. россия действует так, потому что чувствует вседозволенность и безнаказанность.

Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.

От сегодняшних решений действительно зависит будущий ход истории. россию нужно заставить остановить войну. Это возможно сделать вместе. Украина хорошо знает российские слабые стороны – подчеркнул Ермак.

Напомним

Украинские системы ПВО и мобильные группы сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.

В поселке Вырики Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет.

Инцидент произошел во время ночной атаки рф на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.