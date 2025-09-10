$41.250.03
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 1562 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
02:37 • 19588 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводства
01:02 • 32043 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 67300 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить Азербайджан
9 сентября, 16:05 • 65274 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 70964 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 32986 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56697 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопровод
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 98602 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дрона
РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно пытается расширить войну, поскольку чувствует безнаказанность. Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.

РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированные российские обстрелы и падение дронов на территории Польши. По его словам, москва сознательно пытается поднять градус войны и перевести ее в новую, более опасную фазу.

Об этом Ермак сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.

Детали

Руководитель ОП заявил, что вместо завершения войны путин делает выбор в пользу ее расширения. россия действует так, потому что чувствует вседозволенность и безнаказанность.

Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины. 

От сегодняшних решений действительно зависит будущий ход истории. россию нужно заставить остановить войну. Это возможно сделать вместе. Украина хорошо знает российские слабые стороны

– подчеркнул Ермак.

Напомним

Украинские системы ПВО и мобильные группы сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.

В поселке Вырики Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет. 

Инцидент произошел во время ночной атаки рф на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.

Степан Гафтко

Война в Украине
Государственная граница Украины
Владимир Путин
Андрій Єрмак
Украина
Польша