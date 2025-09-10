РФ пытается расширить войну, от принятых решений зависит будущий ход истории – Ермак
Киев • УНН
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия сознательно пытается расширить войну, поскольку чувствует безнаказанность. Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на массированные российские обстрелы и падение дронов на территории Польши. По его словам, москва сознательно пытается поднять градус войны и перевести ее в новую, более опасную фазу.
Об этом Ермак сообщил в своем Телеграме, пишет УНН.
Детали
Руководитель ОП заявил, что вместо завершения войны путин делает выбор в пользу ее расширения. россия действует так, потому что чувствует вседозволенность и безнаказанность.
Он подчеркнул, что ситуация требует сильных и согласованных шагов от партнеров Украины.
От сегодняшних решений действительно зависит будущий ход истории. россию нужно заставить остановить войну. Это возможно сделать вместе. Украина хорошо знает российские слабые стороны
Напомним
Украинские системы ПВО и мобильные группы сбили 413 воздушных целей, включая 386 БпЛА и 27 крылатых ракет. Россия атаковала Украину 458 средствами воздушного нападения в ночь на 10 сентября.
В поселке Вырики Люблинского воеводства российский беспилотник врезался в жилой дом, повредив крышу и автомобиль; пострадавших нет.
Инцидент произошел во время ночной атаки рф на Украину, часть дронов нарушила воздушное пространство Польши.