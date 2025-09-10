$41.250.03
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 1758 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
02:37 • 19686 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 32189 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 67600 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 65448 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 71176 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 33037 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56737 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 98740 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
рф намагається розширити війну, від ухвалених рішень залежить майбутній хід історії – Єрмак

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що росія свідомо намагається розширити війну, оскільки відчуває безкарність. Він підкреслив, що ситуація вимагає сильних та узгоджених кроків від партнерів України.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на масовані російські обстріли та падіння дронів на території Польщі. За його словами, москва свідомо намагається підняти градус війни та перевести її в нову, небезпечнішу фазу.

Про це Єрмак повідомив у своєму Телеграмі, пише УНН.

Деталі

Керівник ОП заявив, що замість завершення війни путін робить вибір на користь її розширення. росія діє так, бо відчуває вседозволеність та безкарність.

Він підкреслив, що ситуація вимагає сильних та узгоджених кроків від партнерів України. 

Від сьогоднішніх рішень справді залежить майбутній хід історії. росію потрібно змусити зупинити війну. Це можливо зробити разом. Україна добре знає російські слабкі сторони

– підкреслив Єрмак.

Нагадаємо

Українські системи ППО та мобільні групи збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає. 

Інцидент стався під час нічної атаки рф на Україну, частина дронів порушила повітряний простір Польщі.

Степан Гафтко

Війна в Україні
Державний кордон України
Володимир Путін
Андрій Єрмак
Україна
Польща