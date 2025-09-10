рф намагається розширити війну, від ухвалених рішень залежить майбутній хід історії – Єрмак

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак відреагував на масовані російські обстріли та падіння дронів на території Польщі. За його словами, москва свідомо намагається підняти градус війни та перевести її в нову, небезпечнішу фазу.

УНН

Деталі

Керівник ОП заявив, що замість завершення війни путін робить вибір на користь її розширення. росія діє так, бо відчуває вседозволеність та безкарність.

Він підкреслив, що ситуація вимагає сильних та узгоджених кроків від партнерів України.

Від сьогоднішніх рішень справді залежить майбутній хід історії. росію потрібно змусити зупинити війну. Це можливо зробити разом. Україна добре знає російські слабкі сторони – підкреслив Єрмак.

Нагадаємо

Українські системи ППО та мобільні групи збили 413 повітряних цілей, включаючи 386 БпЛА та 27 крилатих ракет. Росія атакувала Україну 458 засобами повітряного нападу в ніч на 10 вересня.

У селищі Вирики Люблінського воєводства російський безпілотник врізався в житловий будинок, пошкодивши дах та автомобіль; постраждалих немає.

Інцидент стався під час нічної атаки рф на Україну, частина дронів порушила повітряний простір Польщі.