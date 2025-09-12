Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі: Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, подякував за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки, а також запропонував "спільно перехоплювати всі російські цілі", передає УНН.

росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки

За словами Глави держави, також обговорили готовність України поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО.

Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі. Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру