Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі: Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії
Київ • УНН
Президент Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювалися гарантії безпеки, досвід України для НАТО та спільне перехоплення російських цілей.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, подякував за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки, а також запропонував "спільно перехоплювати всі російські цілі", передає УНН.
росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки
За словами Глави держави, також обговорили готовність України поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО.
Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі. Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру
Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із Келлогом12.09.25, 21:17 • 1000 переглядiв
Додамо
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. США запевнили Польщу у повній підтримці.