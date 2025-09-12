Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі: Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії

$41.310.10
48.270.03
ukenru
17:47 • 2576 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
17:37 • 4870 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
14:30 • 15050 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
14:01 • 21771 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 28060 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 25901 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 22484 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
12 вересня, 08:46 • 31824 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
12 вересня, 08:16 • 19987 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
12 вересня, 07:34 • 17483 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
43%
757мм
Популярнi новини
ЄС представить новий пакет санкцій проти рф 15 вересня12 вересня, 09:04 • 12377 перегляди
Пів години від виклику до скиду води: як український AN-32П гасить пожежі в горах ЧорногоріїVideo12 вересня, 11:31 • 23086 перегляди
Летів на швидкості 200 км/год: з’явились нові деталі кривавої ДТП за участі детектива НАБУ12 вересня, 12:14 • 11518 перегляди
Потрібно готуватися, що вся Україна буде боротися з дронами - джерела в Генштабі13:02 • 14328 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 9064 перегляди
Публікації
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів17:22 • 3372 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек15:32 • 7774 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день14:30 • 15050 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні14:26 • 9090 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 21771 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Радослав Сікорський
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Реклама
УНН Lite
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo14:01 • 21755 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 34955 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 82219 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 44101 перегляди
Coldplay анонсували продовження туру "Music Of The Spheres" у 2027 році: попереду понад 130 нових концертів10 вересня, 12:07 • 49848 перегляди
Актуальне
Шахед-136
MIM-104 Patriot
Starlink
Х-47М2 «Кинджал»
The New York Times

Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі: Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Президент Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії. Обговорювалися гарантії безпеки, досвід України для НАТО та спільне перехоплення російських цілей.

Україна пропонує спільно перехоплювати всі російські цілі: Зеленський зустрівся з радниками лідерів Британії, Німеччини, Франції та Італії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії, подякував за підтримку України й напрацювання гарантій безпеки, а також запропонував "спільно перехоплювати всі російські цілі", передає УНН.

росія не лише не демонструє жодного бажання закінчувати війну, а й вдається до ескалації, до реальних загроз Європі, запускаючи свої дрони по Польщі. Тому потрібно якнайшвидше завершити напрацювання гарантій безпеки 

- зазначив Зеленський.

За словами Глави держави, також обговорили готовність України поділитись досвідом і зробити внесок у спільну оборону НАТО.

Ми пропонуємо спільно перехоплювати всі російські цілі. Дякую Великій Британії, Німеччині, Франції та Італії за допомогу нашій державі та спільні дії для наближення справедливого миру 

- резюмував Зеленський.

Нові Patriot для України та подробиці атаки рф на Польщу: про що Шмигаль говорив із Келлогом12.09.25, 21:17 • 1000 переглядiв

Додамо

НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для зміцнення східного флангу після порушення повітряного простору Польщі російськими дронами. США запевнили Польщу у повній підтримці.

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Франція
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Польща