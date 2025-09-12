$41.310.10
Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели: Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии

Киев • УНН

 • 280 просмотра

Президент Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии. Обсуждались гарантии безопасности, опыт Украины для НАТО и совместный перехват российских целей.

Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели: Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, поблагодарил за поддержку Украины и наработку гарантий безопасности, а также предложил "совместно перехватывать все российские цели", передает УНН.

россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности 

- отметил Зеленский.

По словам Главы государства, также обсудили готовность Украины поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО.

Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели. Спасибо Великобритании, Германии, Франции и Италии за помощь нашему государству и совместные действия для приближения справедливого мира 

- резюмировал Зеленский.

Новые Patriot для Украины и подробности атаки рф на Польшу: о чем Шмыгаль говорил с Келлогом12.09.25, 21:17 • 1148 просмотров

Добавим

НАТО запускает операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. США заверили Польшу в полной поддержке.

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
НАТО
Франция
Великобритания
Италия
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Польша