Украина предлагает совместно перехватывать все российские цели: Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с советниками лидеров Великобритании, Германии, Франции и Италии, поблагодарил за поддержку Украины и наработку гарантий безопасности, а также предложил "совместно перехватывать все российские цели", передает УНН.

россия не только не демонстрирует никакого желания заканчивать войну, но и прибегает к эскалации, к реальным угрозам Европе, запуская свои дроны по Польше. Поэтому нужно как можно быстрее завершить наработку гарантий безопасности - отметил Зеленский.

По словам Главы государства, также обсудили готовность Украины поделиться опытом и внести вклад в общую оборону НАТО.

Мы предлагаем совместно перехватывать все российские цели. Спасибо Великобритании, Германии, Франции и Италии за помощь нашему государству и совместные действия для приближения справедливого мира - резюмировал Зеленский.

Добавим

НАТО запускает операцию "Восточный страж" для укрепления восточного фланга после нарушения воздушного пространства Польши российскими дронами. США заверили Польшу в полной поддержке.