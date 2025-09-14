На юге Украины россияне не прекращают наносить удары по гражданскому населению: есть погибший и пострадавшие

На Юге Украины россияне продолжают обстрелы, что привело к гибели одного гражданского лица и ранениям 14 человек в Херсонской и Днепропетровской областях. Повреждены десятки жилых домов, предприятия и инфраструктурные объекты.

российские захватчики не прекращают наносить удары по позициям украинских военных и гражданскому населению. В результате этого есть погибшие и пострадавшие, пишет УНН со ссылкой на Силы обороны Юга Украины. Детали На Юге Украины враг продолжает активно применять артиллерию, наносит удары дронами различных типов и авиационными средствами. Ситуация остается сложной и напряженной. За прошедшие сутки на Приднепровском направлении враг трижды без успеха пытался штурмовать позиции наших защитников возле Антоновского железнодорожного моста - сообщили в Силах обороны юга. Также сообщается, что на Гуляйпольском и Ореховском направлениях российские захватчики наступательных действий не проводили. В операционной зоне группировки войск "Юг" в течение минувших суток оккупанты нанесли 4 авиационных удара, применив 10 корректируемых авиационных бомб и 48 неуправляемых авиационных ракет. За прошедшие сутки оккупанты нанесли 679 ударов дронами-камикадзе различных модификаций и совершили более 150 сбросов с БпЛА с использованием 173 боеприпасов

россияне продолжают артиллерийские обстрелы по позициям украинских воинов. За прошедшие сутки зафиксировано более 200 обстрелов позиций Сил обороны с использованием более 850 боеприпасов. Из-за российской агрессии и вражеских террористических действий продолжает страдать гражданское население прилегающих к линии боевого соприкосновения. В частности агрессор совершил 29 обстрелов по 17 населенным пунктам. На Херсонщине из-за российской агрессии 1 гражданское лицо погибло, 8 гражданских получили ранения. Повреждены 2 многоэтажки, около 40 частных домов, хозяйственные постройки и частные автомобили - сообщили военные. Также сообщается, что на Никопольщине в Днепропетровской области в результате вражеских ударов шесть человек ранены, среди них – 13-летний мальчик. Были повреждены пять многоквартирных домов, частные дома, предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, магазины, аптека, парикмахерская, линии электропередач. Командование также сообщило, что по Николаевщине россияне нанесли артиллерийский удар и атаковали дронами различного типа. В результате артиллерийского обстрела Куцурубской общины поврежден частный дом. В Галициновской общине в результате атаки FPV-дрона также поврежден частный дом. В Запорожской области в результате вражеских обстрелов повреждены квартиры в многоэтажках, частные дома и хозяйственные постройки - говорится в сообщении. Дополнение Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко вместе с руководителем Офиса Президента Украины Андреем Ермаком и советниками по вопросам безопасности Германии, Британии, Франции и Италии почтили память киевлян, которых убила российская ракета в доме в Дарницком районе столицы. В результате обстрела города Константиновка Донецкой области погибли по меньшей мере трое гражданских, шестеро получили ранения.