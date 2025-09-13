$41.310.10
Ексклюзив
10:21 • 3254 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 12897 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 22482 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 36534 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 28025 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 42603 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 49007 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35797 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35241 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24357 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Війська рф вдарила по Костянтинівці на Донеччині: загинуло троє людей, шестеро поранені

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинуло щонайменше троє цивільних, шестеро отримали поранення. Місто перебуває під вогнем ворожої артилерії та авіабомб, пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.

Війська рф вдарила по Костянтинівці на Донеччині: загинуло троє людей, шестеро поранені

Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.

Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки

- ідеться у повідомленні.

Філашкін наголошує, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно. "Усі обставини ретельно документуємо".

"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив очільник Донецької області.

На Сумщині через російські обстріли загинули троє людей, ще п'ятеро поранені 13.09.25, 10:41 • 1894 перегляди

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
Вадим Філашкін
Донецька область
Україна
Костянтинівка