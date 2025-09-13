Війська рф вдарила по Костянтинівці на Донеччині: загинуло троє людей, шестеро поранені
Київ • УНН
Внаслідок обстрілу Костянтинівки на Донеччині загинуло щонайменше троє цивільних, шестеро отримали поранення. Місто перебуває під вогнем ворожої артилерії та авіабомб, пошкоджено адмінбудівлю та житлові будинки.
Унаслідок обстрілу міста Костянтинівка Донецької області загинули щонайменше троє цивільних, шестеро зазнали поранень. Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, пише УНН.
Щонайменше 3 людини загинули і 6 поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Костянтинівки. З самого ранку місто під вогнем ворожої артилерії та під ударами авіабомб. Пошкоджено адмінбудівлю, численні приватні будинки і багатоповерхівки
Філашкін наголошує, що російські обстріли по місту тривають майже безперервно. "Усі обставини ретельно документуємо".
"Вкотре закликаю всіх цивільних: бережіть себе! Евакуюйтесь до більш безпечних регіонів України!", - наголосив очільник Донецької області.
