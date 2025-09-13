Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
10:21 • 3712 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
07:00 • 13333 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 22756 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 36844 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 28197 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 42772 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 49136 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 35835 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 35269 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Эксклюзив
12 сентября, 09:11 • 24370 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
В Киевской области мужчина поджег гараж с владельцем и автомобилем из-за отказа прикурить сигаретуPhoto13 сентября, 01:55 • 15866 просмотра
Масштабные аварии лодок в Демократической Республике Конго: почти 200 погибших13 сентября, 04:01 • 7696 просмотра
Борис Джонсон впервые посетил Одессу вместе с лордом Эшкрофтом13 сентября, 05:39 • 10679 просмотра
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии08:37 • 6222 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto09:28 • 4648 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo07:00 • 13348 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 21639 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 24319 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 42780 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 23124 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марк Рютте
Андрій Єрмак
Биньямин Нетаньяху
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Польша
Соединённые Штаты
Китай
Великобритания
Реклама
УНН Lite
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 49136 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 41247 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 88879 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 49823 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 55201 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Dassault Rafale
Шахед-136
Хранитель
E-6 Mercury

Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены

Киев • УНН

 • 174 просмотра

В результате обстрела Константиновки в Донецкой области погибли по меньшей мере трое мирных жителей, шестеро получили ранения. Город находится под огнем вражеской артиллерии и авиабомб, повреждены админздание и жилые дома.

Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены

В результате обстрела города Константиновка Донецкой области погибли по меньшей мере трое мирных жителей, шестеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки. С самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки

- говорится в сообщении.

Филашкин отмечает, что российские обстрелы города продолжаются почти непрерывно. "Все обстоятельства тщательно документируем".

"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава Донецкой области.

В Сумской области из-за российских обстрелов погибли три человека, еще пятеро ранены13.09.25, 10:41 • 1962 просмотра

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
Вадим Филашкин
Донецкая область
Украина
Константиновка