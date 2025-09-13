Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены
Киев • УНН
В результате обстрела Константиновки в Донецкой области погибли по меньшей мере трое мирных жителей, шестеро получили ранения. Город находится под огнем вражеской артиллерии и авиабомб, повреждены админздание и жилые дома.
В результате обстрела города Константиновка Донецкой области погибли по меньшей мере трое мирных жителей, шестеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.
По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки. С самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки
Филашкин отмечает, что российские обстрелы города продолжаются почти непрерывно. "Все обстоятельства тщательно документируем".
"В очередной раз призываю всех гражданских: берегите себя! Эвакуируйтесь в более безопасные регионы Украины!", - подчеркнул глава Донецкой области.
