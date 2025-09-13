Войска рф ударили по Константиновке в Донецкой области: погибли три человека, шестеро ранены

В результате обстрела города Константиновка Донецкой области погибли по меньшей мере трое мирных жителей, шестеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, пишет УНН.

По меньшей мере 3 человека погибли и 6 ранены в результате сегодняшних обстрелов Константиновки. С самого утра город под огнем вражеской артиллерии и под ударами авиабомб. Повреждены админздание, многочисленные частные дома и многоэтажки