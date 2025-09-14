$41.310.00
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Генштаб Украины подтвердил поражение завода "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области в ночь на 14 сентября 2025 года. Этот НПЗ является одним из крупнейших в РФ, производит около 80 наименований нефтепродуктов и обеспечивает потребности вооруженных сил РФ.

Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода

В России был поражен завод "Киришинефтеоргсинтез", расположенный в Ленинградской области - предприятие входит в число ключевых в РФ и обеспечивает большую часть потребностей в топливе.

Детали

Передает УНН со ссылкой на Генштаб Вооруженных Сил Украины

В ночь на 14 сентября 2025 года подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины, нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в Ленинградской области

- сообщил Генштаб.

Указывается, что на российском НПЗ были зафиксированы взрывы и пожар. Результаты поражения пока уточняются.

Справка

Киришский НПЗ — один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов в РФ. Этот объект производит около 80 наименований нефтепродуктов, в том числе автомобильные бензины, дизель, авиационное топливо и т.д., и задействован для обеспечения потребностей вооруженных сил РФ.  

Напомним

российские захватчики не прекращают наносить удары по позициям украинских военных и гражданскому населению.

Партизанское движение "АТЕШ" подожгло релейный шкаф в Карачаево-Черкесской Республике, что нарушило поставки боекомплекта для оккупационных войск. 

Игорь Тележников

Война в УкраинеНовости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
