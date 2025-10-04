росіяни атакували енергетичну та газову інфраструктуру, у рф же уражено НПЗ з топ-5 - ЦПД РНБО
Російські війська знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівської області, а також газову в інших регіонах, у росії ж уражено НПЗ у ленінградській області, що у топ-5 у рф, повідомив у суботу керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у Telegram, пише УНН.
"росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру Чернігівщини, а також газову в інших регіонах", - написав Коваленко.
"Ми ж атакували НПЗ "Кірішинефтєоргсінтез" у Ленінградській області. Він входить у ТОП-5 російських НПЗ", - вказав керівник ЦПД РНБО.
Керівник ЦПД РНБО наголосив: "путін не хоче завершувати війну, яка реально носить ідіотський характер, якщо оцінювати все з точки зору логіки".