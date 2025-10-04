Силы обороны освободили несколько населенных пунктов в Днепропетровской области - DeepState
Киев • УНН
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий. Силы обороны Украины провели зачистку населенных пунктов Сосновка, Новоселовка, Январское и Хорошее в Днепропетровской области, но противник продвинулся неподалеку от Сосновки.
Силы обороны имеют территориальные успехи на Днепропетровщине. Тем временем враг достиг определенного продвижения в районе Сосновки. Об этом информирует аналитический проект DeepState, передает УНН.
Подробности
Аналитики проекта DeepState обновили карту боевых действий. Согласно их данным, Силы обороны Украины провели зачистку населенных пунктов Сосновка, Новоселовка, Сичневое и Хорошее в Днепропетровской области.
В то же время отмечается, что противник смог продвинуться в районе Сосновки.
"Карта обновлена. Силы обороны Украины зачистили Сосновку, Новоселовку, Сичневое и Хорошее. Враг продвинулся недалеко от Сосновки", - говорится в сообщении DeepState.
Напомним
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о стабилизации ситуации в Ямполе на Донетчине. Подразделения ССО, Сухопутных войск и Нацгвардии проводят поисковые действия для уничтожения остатков диверсионных групп врага.
