$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 октября, 16:00 • 20199 просмотра
Пять увлекательных корейских драм, которые можно посмотреть в свободное времяVideo
3 октября, 14:35 • 33479 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
3 октября, 12:39 • 42743 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
3 октября, 12:36 • 42611 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
3 октября, 10:33 • 28055 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
3 октября, 09:51 • 41984 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 32558 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 20636 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 20478 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16688 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направлении

Киев • УНН

 • 418 просмотра

Подразделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пушку, САУ, две пушки Д-20 и миномет на Краматорском направлении. Это стало результатом слаженной работы разведки, операторов и артиллеристов.

Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направлении

Подразделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады показали кадры уничтожения российской пушки, САУ, двух пушек Д-20 и миномета. Об этом сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что поражения вражеской артиллерии происходили на Краматорском направлении.

Наши подразделения продолжают методично находить и уничтожать вражескую артиллерию. Результаты: поражена пушка противника; уничтожена САУ в укрытии; ликвидированы две пушки Д-20; уничтожен миномет, скрытый в укрытии

- говорится в подписи к видео.

Военные добавили, что это стало результатом слаженной работы разведки, операторов и артиллеристов.

Напомним

Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в рф 27 сентября 2025 года и показало соответствующее видео.

Силы обороны FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28: "Мадьяр" показал видео29.09.25, 10:48 • 3068 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине