Военные ВСУ показали эффектное уничтожение российской пушки, САУ и миномета на Краматорском направлении
Киев • УНН
Подразделения 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады уничтожили российскую пушку, САУ, две пушки Д-20 и миномет на Краматорском направлении. Это стало результатом слаженной работы разведки, операторов и артиллеристов.
Детали
Отмечается, что поражения вражеской артиллерии происходили на Краматорском направлении.
Наши подразделения продолжают методично находить и уничтожать вражескую артиллерию. Результаты: поражена пушка противника; уничтожена САУ в укрытии; ликвидированы две пушки Д-20; уничтожен миномет, скрытый в укрытии
Военные добавили, что это стало результатом слаженной работы разведки, операторов и артиллеристов.
Напомним
Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило о ликвидации подполковника "росгвардии" и еще двух оккупантов в рф 27 сентября 2025 года и показало соответствующее видео.
