Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямку
Київ • УНН
Підрозділи 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили російську гармату, САУ, дві гармати Д-20 та міномет на Краматорському напрямку. Це стало результатом злагодженої роботи розвідки, операторів та артилеристів.
Деталі
Зазначається, що враження ворожої артилерії відбувалися на Краматорському напрямку.
Наші підрозділи продовжують методично знаходити й знищувати ворожу артилерію. Результати: уражено гармату противника; знищено САУ в укритті; ліквідовано дві гармати Д-20; знищено міномет, прихований в укритті
Військові додали, що це стало результатом злагодженої роботи розвідки, операторів і артилеристів.
Нагадаємо
Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ліквідацію підполковника "росгвардії" та ще двох окупантів у рф 27 вересня 2025 року і показало відповідне відео.
