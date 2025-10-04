$41.280.05
48.500.13
ukenru
3 жовтня, 16:00 • 20404 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 33856 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 43061 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 42101 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 20641 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 20481 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16690 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 43061 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
Ексклюзив
3 жовтня, 12:36 • 42882 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
3 жовтня, 09:51 • 42102 перегляди
Військові ЗСУ показали ефектне знищення російської гармати, САУ та міномета на Краматорському напрямку

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Підрозділи 5-ї окремої штурмової Київської бригади знищили російську гармату, САУ, дві гармати Д-20 та міномет на Краматорському напрямку. Це стало результатом злагодженої роботи розвідки, операторів та артилеристів.

Підрозділи 5-ї окремої штурмової Київської бригади показали кадри знищення російської гармати, САУ, двох гармат Д-20 та міномета. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Зазначається, що враження ворожої артилерії відбувалися на Краматорському напрямку.

Наші підрозділи продовжують методично знаходити й знищувати ворожу артилерію. Результати: уражено гармату противника; знищено САУ в укритті; ліквідовано дві гармати Д-20; знищено міномет, прихований в укритті

- йдеться у підписі до відео.

Військові додали, що це стало результатом злагодженої роботи розвідки, операторів і артилеристів.

Нагадаємо

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про ліквідацію підполковника "росгвардії" та ще двох окупантів у рф 27 вересня 2025 року і показало відповідне відео.

Сили оборони FPV-дроном знищили ворожий гелікоптер Мі-28: "Мадяр" показав відео29.09.25, 10:48 • 3070 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Війна в Україні