Сили оборони проводять контрзаходи на Дніпропетровщині, просувань окупантів не було
Київ • УНН
На Дніпропетровщині українські військові здійснюють контрзаходи, просувань російських окупантів за минулу добу не зафіксовано. Ворог здійснив два авіаудари ФАБами 250-ми в районі Синельниківського району.
В Дніпропетровській області українські військові проводять контрзаходи. За минулу добу просувань російських окупантів не було зафіксовано. Про це повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Контрзаходи вживаються (в Дніпропетровській області - ред.). За минулу добу просувань не було зафіксовано. Але було здійснено два авіаудари ФАБами 250-ми в районі Синельниківський району
Доповнення
Аналітичний проєкт DeepState повідомляв, що Сили оборони мають територіальні успіхи на Дніпропетровщині. Тим часом ворог досяг певного просування в районі Соснівки.
російські окупанти поширили відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове Покровської селищної громади Синельниківського району Дніпропетровської області. 110 окрема механізована бригада повідомила, що ця інформація не відповідає дійсності.