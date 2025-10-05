Сили оборони проводять контрзаходи на Дніпропетровщині, просувань окупантів не було

В Дніпропетровській області українські військові проводять контрзаходи. За минулу добу просувань російських окупантів не було зафіксовано. Про це повідомив офіцер управління комунікаціями угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал в ефірі телемарафону, передає УНН.

Контрзаходи вживаються (в Дніпропетровській області - ред.). За минулу добу просувань не було зафіксовано. Але було здійснено два авіаудари ФАБами 250-ми в районі Синельниківський району