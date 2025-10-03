Окупанти поширили фейк про захоплення Вербового на Дніпропетровщині: реакція ЗСУ не забарилась
Київ • УНН
російські окупанти поширили відео про нібито захоплення Вербового, але ця інформація є неправдивою. Українські військові знищили ДРГ, яка намагалася зняти постановочне відео.
російські окупанти поширили відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове Покровської селищної громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє УНН з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду.
Деталі
Як зазначили у бригаді, російська ДРГ проникла у Вербове і намагалася зняти постановочне відео з встановленням прапора. Українські військові виявили ворога і знищили його.
Також у бригаді додали, що інформація, поширена на ресурсі DeepState, не відповідає дійсності.
Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу DeepState виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, аби швиденько "замалювати" червоним, не перевіряючи інформацію
Нагадаємо
росія вночі запустила по Україні 35 ракет і 381 дрон. Окупанти атакували енергетику у двох областях - знешкоджено 17 ракет та 303 безпілотники.