Окупанти поширили фейк про захоплення Вербового на Дніпропетровщині: реакція ЗСУ не забарилась

російські окупанти поширили відео про нібито захоплення населеного пункту Вербове Покровської селищної громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Ця інформація не відповідає дійсності, повідомляє УНН з посиланням на 110 окрему механізовану бригаду.

Як зазначили у бригаді, російська ДРГ проникла у Вербове і намагалася зняти постановочне відео з встановленням прапора. Українські військові виявили ворога і знищили його.

Також у бригаді додали, що інформація, поширена на ресурсі DeepState, не відповідає дійсності.

Взагалі до інформаційної діяльності ресурсу DeepState виникають питання. Дуже часто вони працюють на ІПСО противника, аби швиденько "замалювати" червоним, не перевіряючи інформацію