Оккупанты распространили фейк о захвате Вербового на Днепропетровщине: реакция ВСУ не заставила себя ждать

российские оккупанты распространили видео о якобы захвате населенного пункта Вербовое Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности, сообщает УНН со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду.

Как отметили в бригаде, российская ДРГ проникла в Вербовое и пыталась снять постановочное видео с установкой флага. Украинские военные обнаружили врага и уничтожили его.

Также в бригаде добавили, что информация, распространенная на ресурсе DeepState, не соответствует действительности.

Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию