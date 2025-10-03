Оккупанты распространили фейк о захвате Вербового на Днепропетровщине: реакция ВСУ не заставила себя ждать

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
09:02 • 5344 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
08:00 • 9228 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
07:29 • 11666 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
06:22 • 11557 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
06:14 • 12821 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
2 октября, 23:18 • 17048 просмотра
Поставки американских ракет Tomahawk в Украину маловероятны - Reuters
2 октября, 18:06 • 30352 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 52347 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 42892 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 31997 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
0.8м/с
93%
756мм
Популярные новости
Принудительную эвакуацию семей с детьми расширят на Харьковщине3 октября, 00:36 • 22840 просмотра
США давят на Грецию, чтобы она продала Украине часть истребителей Mirage через механизм PURL3 октября, 01:14 • 10340 просмотра
Более 20 рейсов отменили в аэропорту Мюнхена из-за неизвестных дронов - Reuters3 октября, 01:34 • 19061 просмотра
Команда дайверов нашла клад испанских драгоценностей на 1 миллион долларов у побережья ФлоридыPhoto3 октября, 03:34 • 13530 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 21138 просмотра
публикации
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
Эксклюзив
09:02 • 5352 просмотра
Октябрьские работы в саду: какие культуры сажать под зиму05:32 • 21332 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?2 октября, 12:21 • 40911 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 48911 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 50683 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Эмманюэль Макрон
Карл III
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Полтавская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа07:40 • 3910 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 22446 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 65679 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 73424 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 54161 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
9К720 Искандер
Кх-59
The Economist

Оккупанты распространили фейк о захвате Вербового на Днепропетровщине: реакция ВСУ не заставила себя ждать

Киев • УНН

 • 152 просмотра

российские оккупанты распространили видео о якобы захвате Вербового, но эта информация является неправдивой. Украинские военные уничтожили ДРГ, которая пыталась снять постановочное видео.

Оккупанты распространили фейк о захвате Вербового на Днепропетровщине: реакция ВСУ не заставила себя ждать

российские оккупанты распространили видео о якобы захвате населенного пункта Вербовое Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности, сообщает УНН со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду.

Подробности

Как отметили в бригаде, российская ДРГ проникла в Вербовое и пыталась снять постановочное видео с установкой флага. Украинские военные обнаружили врага и уничтожили его.

Также в бригаде добавили, что информация, распространенная на ресурсе DeepState, не соответствует действительности.

Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию

- заявили в бригаде.

Напомним

россия ночью запустила по Украине 35 ракет и 381 дрон. Оккупанты атаковали энергетику в двух областях - обезврежено 17 ракет и 303 беспилотника.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Украина