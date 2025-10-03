Оккупанты распространили фейк о захвате Вербового на Днепропетровщине: реакция ВСУ не заставила себя ждать
Киев • УНН
российские оккупанты распространили видео о якобы захвате Вербового, но эта информация является неправдивой. Украинские военные уничтожили ДРГ, которая пыталась снять постановочное видео.
российские оккупанты распространили видео о якобы захвате населенного пункта Вербовое Покровской поселковой общины Синельниковского района Днепропетровской области. Эта информация не соответствует действительности, сообщает УНН со ссылкой на 110 отдельную механизированную бригаду.
Подробности
Как отметили в бригаде, российская ДРГ проникла в Вербовое и пыталась снять постановочное видео с установкой флага. Украинские военные обнаружили врага и уничтожили его.
Также в бригаде добавили, что информация, распространенная на ресурсе DeepState, не соответствует действительности.
Вообще к информационной деятельности ресурса DeepState возникают вопросы. Очень часто они работают на ИПСО противника, чтобы быстренько "зарисовать" красным, не проверяя информацию
Напомним
