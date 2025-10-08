армія рф втратила 1010 військових та 511 одиниць техніки за добу
Київ • УНН
За минулу добу, 7 жовтня, втрати російської армії склали 1010 військових та 511 одиниць техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно становлять 1118370 особового складу.
За минулу добу, 7 жовтня втрати російської армії склали 1010 військових та 511 одиниць техніки. Про це в середу, 8 жовтня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.
Деталі
Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1118370 (+1010) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11240 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23324 (+5)
- артилерійських систем ‒ 33519 (+26)
- РСЗВ ‒ 1516 (+1)
- засоби ППО ‒ 1225 (+1)
- літаків ‒ 427 (0)
- гелікоптерів ‒ 346 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 67965 (+401)
- крилаті ракети ‒ 3841 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63650 (+75)
- спеціальна техніка ‒ 3973 (+2)
Нагадаємо
За добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Російські війська здійснили 46 авіаційних ударів та 3730 обстрілів, залучивши 2229 дронів-камікадзе.
