армія рф втратила 1010 військових та 511 одиниць техніки за добу

За минулу добу, 7 жовтня втрати російської армії склали 1010 військових та 511 одиниць техніки. Про це в середу, 8 жовтня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передає УНН.

Таким чином загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.10.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1118370 (+1010) осіб ліквідовано

танків ‒ 11240 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23324 (+5)

артилерійських систем ‒ 33519 (+26)

РСЗВ ‒ 1516 (+1)

засоби ППО ‒ 1225 (+1)

літаків ‒ 427 (0)

гелікоптерів ‒ 346 (0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 67965 (+401)

крилаті ракети ‒ 3841 (0)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 63650 (+75)

спеціальна техніка ‒ 3973 (+2)

За добу на фронті зафіксовано 174 бойових зіткнення. Російські війська здійснили 46 авіаційних ударів та 3730 обстрілів, залучивши 2229 дронів-камікадзе.

